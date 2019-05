⚡ StarLightMedia создает дизайн-бюро во главе с бывшим арт-директором «1+1 медиа»

Новосозданное подразделение войдет в структуру дивизиона «Вещание» и объединит в себе дизайн-отделы каналов. Арт-директора телеканалов – Дмитрий Литвиненко (СТБ), Александр Антонов («Новый канал»), Сергей Черных (ICTV) – вошли в команду объединенного бюро. Возглавит бюро Алексей Репик, ранее занимавший пост арт-директора «1+1 медиа». Он будет находиться под руководством Елены Мартыновой, директора по маркетингу StarLightMedia. Об этом сообщает пресс-служба StarLightMedia.

Дизайн-бюро будет специализироваться на ТВ-брендинге, упаковке ТВ-проектов и сценографике, оформлении фильмов и сериалов, branded content, постпродакшене (спецэффекты) и VR /AR технологиях для медиа. «Объединенное дизайн-бюро было создано как платформа, позволяющая генерировать не только много качественных креативных решений, но и внедрить в индустриальные стандарты новые современные технологии в различных направлениях motion design. Присоединение к нашей команде Алексея очень ценно для нас. И это только начало большого креативного усиления StarLightMedia», – отмечает Елена Мартынова.

Алексей Репик переход в другую телегруппу комментирует так: «Я люблю новые вызовы и возможности. Построить сильнейшую команду моушн дизайна в стране – это большая ответственность и амбиция, которая дает драйв. И я готов вкладывать максимум всех своих компетенций, чтобы крупнейший ТВ-холдинг Украины и группа сильных каналов задавали тренды в индустрии не только нашей страны».

Алексей Репик возглавлял арт-департамент «1+1 медиа» с января по май 2019 года. До этого более 4 лет был арт-директором канала «1+1», ранее – арт-директором проектов на телеканале «Интер» и в компании Signal Red (FILM.UA Group). Имеет награды международных и локальных фестивалей: PromaxBDA Europe and Global Excellence Awards, The Very Best Of, «Телетриумф». Входит в Гильдию академиков телевизионного дизайна и промо.

Алексей Репик прекратил сотрудничество с «1+1 медиа» 10 мая. Руководителем отдела дизайна стал Николай Алтухов. Он работает на «Плюсах» с 2014 года и в разное время возглавлял группу дизайна в подразделении, а также был заместителем руководителя отдела дизайна «1+1». Непосредственным руководителем Николая стала Наталья Вовк, которая возглавляет управление маркетинга «1+1».

Фото: StarLightMedia