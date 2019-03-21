Медведчук держал журналистов в лесу. Зачем?

20 марта двое журналистов Максим Опанасенко и Мария Землянская с оператором Кириллом Шапарем приехали к Министерскому озеру для съемок эпизода сюжета дроном - снимали территорию государственных дач, которая не является частной собственностью и находится вблизи места жительства Медведчука.

Как сообщает BIHUS, через 10 минут к съемочной группе подъехали на автомобиле четверо мужчин, которые представились работниками охранной фирмы «Шторм». Компания на протяжении последних нескольких лет охраняет имение Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в Пуще-Водице. Мужчины заявили, что, во-первых, журналисты нарушили «частное пространство», а во-вторых, на Медведчука готовится покушение, поэтому журналисты могут угрожать его безопасности.

«Вооруженные охранники удерживали журналистов до приезда полиции. После дачи объяснений работники полиции заявили об отсутствии формальных оснований для дальнейшего задержания журналистов и об отсутствии каких-либо нарушений с их стороны», - прокомментировали в издании.

Съемочной группе угрожали и обвиняли в нарушении законодательства. В течение часа после того как прибыла охрана Медведчука, на автомобиле, принадлежащему «Шторм», подъехала съемочная группа «112», а немного после - NewsOne. Оба канала в прошлом году сменили собственника и сейчас записаны на соратника Медведчука Тараса Козака, фактическим владельцем считают самого Медведчука. Обе съемочные группы сообщили журналистам «Наших грошей», что приехали для съемок сюжетов о якобы задержании преступников, угрожавших безопасности Виктора Медведчука.

Напомним, что Медведчук является кумом президента России Владимира Путина, и это не первое покушение охраны Медведчука на журналистов. Ранее они нападали на СХЕМы в аэропорту «Борисполь». «Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора два раза выбили из рук камеру», - комментировал ситуацию журналист Михаил Ткач.

Фото: BIHUS