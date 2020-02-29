«Медиа Группа Украина» вслед за 1+1 media сделала заявление по встрече с президентом

«Медиа Группа Украина» сделала заявление по итогам встречи руководителей медиагрупп с Президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля, на которой обсуждалась ситуация, возникшая в связи с изменением кодирования телевизионного спутникового сигнала медиагрупп.

В МГУ подчеркивают, что «согласованные с представителями индустрии меры позволят решить проблему с доступом украинцев к контенту национальных телеканалов». Также медиагруппа сообщает, что перед оператором спутникового вещания Xtra TV, который входит в «Медиа Группу Украина», уже поставлена задача – разработать социальный пакет с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения.

«Глава государства согласовал с представителями медиагрупп, что до 16 марта 2020 года будет обеспечен запуск четырех незакодированных на спутнике международных версий национальных телеканалов. То есть каждая медиагруппа сделает доступной для украинских зрителей на два года международную версию одного своего телеканала, и таким образом телевидение будет доступно для зрителей на всей территории Украины, в том числе на оккупированной, и переход на платную модель смотрения будет плавным и комфортным для телеаудитории», – сообщается в заявление группы.

Группа напоминает, что в 2019 году запустила незакодированный национальный информационный телеканал «Украина 24», который доступен к просмотру через спутники HotBird, Astra и Eutelsat 9В не только в Украине, но и на территории Европы и Северной Америки.

«Мы, «Медиа Группа Украина», считаем, что для стратегической защиты информационной безопасности страны необходим, в первую очередь, доступ украинских зрителей к проверенной и актуальной информации о происходящем в стране», – сообщается в заявлении.

Напомним, медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов 28 января в 23:59. В общей сложности были закодированы 22 телеканала. Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы доступны в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat.

21 февраля 2020 года большинством голосов депутатов Верховной Рады Украины было принято решение о поддержке Верховной Радой запроса депутата от партии «Слуга народа» Николая Задорожного к президенту Владимиру Зеленскому о введении моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов.

В тот же день 1+1 media обратилась к президенту с просьбой заслушать аргументы медиагрупп, правообладателей, спутниковых платформ и всех заинтересованных сторон путем открытого обсуждения. Вскоре Медиа Группа Украина также сделала заявление, в котором подчеркнула, что «кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов – логиччный, цивилизованный шаг в развитии медийного рынка».

28 февраля 2020 года состоялась встреча руководителей ведущих украинских медиагрупп с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече было решено: обеспечить к 16 марта 2020 года запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов медиагрупп; обеспечить расширение покрытия цифровым телевидением Т2; разработать операторами спутникового телевидения социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой. Группа 1+1 media обратила внимание, что большинство СМИ трактовали первый пункт как окончательное решение о полноценном декодировании телеканалов и подготовила по этому поводу разъяснения.

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