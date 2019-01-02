🔥 «Ланет» 1 января отключил два информационных телеканала

Провайдер сообщил об отключении телеканалов на своем сайте во второй половине дня 31 декабря 2018. 1 января трансляция телеканалов NewsOne и «Макси-ТВ»/«НАШ» была прекращена в сети кабельного телевидения (как аналогового, так и цифрового), а также в сервисе онлайн-телевидения Ланет.TV.

Свои действия провайдер объяснил окончанием срока действия договоров на ретрансляцию, а также случаями нарушений законодательства со стороны телеканалов, которые случались в течение 2018 года.

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно назначала внеплановую проверку по изменению структуры собственности телеканала NewsOne, неоднократно объявлял ему предупреждения за несоблюдение правил вещания в дни траура, а в августе 2018 вынес санкцию в виде предупреждения за нарушения требований Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, который запрещает транслировать передачи, изготовленные за период независимости Украины, содержащие популяризацию или пропаганду «органов государства-агрессора». По каналу “Макси ТВ” также были применены санкции – “объявление предупреждения” из-за несоблюдения условий лицензии (изменение программной концепции и логотипа). Кроме того, Нацсовет отказал телеканалу в переоформлении лицензии», – говорится в сообщении провайдера.

Телеканал «Макси ТВ» расценивает прекращение трансляции в сети «Ланет» как «давление на свободу слова в Украине».

«Среди причин прекращения договора является якобы нарушения законодательства, зафиксированные Нацсоветом в 2018 году. От Нацсовета телеканал “Макси-ТВ” (“НАШ”) получил только одно предупреждение, которое мы сейчас обжалуем в суде. Сегодня телеканал “Макси-ТВ” (“НАШ”) не имеет никакого запрета на ведение деятельности и трансляции от любого государственного органа. Действия провайдера “Ланет” мы считаем некорректными и расцениваем как прямое давление на свободу слова в Украине», – говорится в сообщении телеканала.

Вещатель опустил тот факт, что предупреждение Нацсовет вынес за самовольный запуск телеканала. Зато в «Макси-ТВ»/«НАШ» также напомнили, что подали в Нацсовет заявление о переоформлении лицензии на изменение концепции вещания, но получили отказ: «Мы с таким решением не согласны и свое право на свободную деятельность уже доказываем в суде».

Телеканал связывает отключение с политикой, приводя вместо аргументов комментарии в Facebook: «На странице провайдера в сети Фейсбук в комментариях пользователи выражают свое мнение о причинах таких действий, а именно: называют началом избирательной кампании на пост президента, давлением на СМИ и заинтересованностью в этом отдельных политических сил».

В другом сообщении телеканала, распространенном 1 января, вещатель уже указывает на то, что в «Ланет» пренебрегли мнением телезрителя: «Провайдер “Ланет” презирает ваше право на доступ ко всесторонней информации. Он считает, что может самостоятельно, без учета вашего мнения, решать, какие информационные телеканалы смотреть его абоненты, а какие – нет».

На телеканале советуют зрителям обратиться к провайдеру с требованием вернуть вещателя, в противном случае – отказаться от провайдера. «Если “Ланет” не откликнется на запрос, рекомендуем сменить провайдера на одного из операторов, выполняющих договоренности с партнерами и не ограничивающими права своих абонентов», – резюмирует телеканал.

В итоге вещатель предоставляет контакты провайдеров, которых называет «надежными»: «Воля», «Информационные технологии», «Триолан», «Дата Групп», IP Net, «Телегруп Украина». В Калуше Ивано-Франковской области, где также работает «Ланет», телеканал советует перейти в компанию «ИТ Люкс».

Телеканал NewsOne официально пока не прокомментировал отключение в сети «Ланет». Генеральный продюсер вещателя Василий Голованов в своем Facebook связывает отключение с выборами и утверждает, что договор с провайдером у канала заключен до 1 января 2020: «Провайдер «Ланет» решил выключить NewsOne. Якобы у нас действие договора закончилось, но это неправда. Заканчивается он 31.12.2019. То есть через год! Но выборы то уже на носу!» – сообщил он, призвав телезрителей требовать у провайдера включить телеканал.

Провайдер «Ланет» не впервые практикует отключение телеканалов. Напомним, в середине января 2017 года группа «Ланет» отключила каналы группы «Интер», вернув их только 27 апреля. Провайдер и телегруппа договорились благодаря бою Владимира Кличко, который готовился тогда показывать канал «Интер». Причинами отключения была ценовая политика группы «Интер» в отношении провайдера. В случае с информационными телеканалами провайдеры соглашаются внести их в свои пакеты за дополнительную плату (со стороны таких вещателей).

Группа компаний «Ланет» – третий игрок кабельного телевидения в Украине по объему абонентов после «Воли» и «Триолана». Владелец группы компаний – экс-член телеком-регулятора НКРСИ Виктор Мазур.

Телеканал NewsOne вместе с телеканалом «112 Украина» находятся в собственности народного депутата «Оппозиционного блока» Тараса Козака, который является соратником лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука. Телеканал «Макси-ТВ»/«НАШ» принадлежит внефракционному народному депутату, лидеру партии «Наши» Евгению Мураеву.

Фото: «Макси ТВ»