Нацсовет: квота украинского языка на общенациональных телеканалах в октябре 2018 составила 92%

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги первого этапа мониторинга выполнения квоты украинского языка на общенациональных телеканалах. По результатам мониторинга признаки нарушений законодательства о доле государственного языка в эфире отечественных телеканалов не зафиксированы. Об этом говорится в отчете Нацсовета за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства.

Средний показатель доли украинского языка на отечественных общенациональных цифровых телеканалах составляет 91,7% в течение недели в промежутке 07:00–22:00. По результатам недельного мониторинга 27 общенациональных телеканалов, доля государственного языка в эфире вещателей колебалась от 77% до 100%.

«С введением языковых требований на телевидении произошла активизация среди производителей национального контента, поэтому в эфире украинских телеканалов появилось больше собственных передач, фильмов и вообще национального продукта. Со временем эта тенденция будет только усиливаться, ведь и украинское кинопроизводство постепенно набирает обороты, что, в свою очередь, коренным образом меняет и эфир отечественных телеканалов», – говорится в отчете Нацсовета. Ранее в регуляторе сообщали о планах подвести итоги квот на публичном мероприятии в декабре прошлого года.

Напомним, согласно закону о телеквоте, доля украинского языка на отечественном телевидении должна составлять 75% эфира в еженедельном объеме в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Во время переходного периода, который завершился 12 октября, в квоту, независимо от языка контента, зачислялись все передачи и фильмы собственного производства и весь национальный аудиовизуальный продукт.

Как сообщала «Телекритика», председатель Комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий предлагает повысить квоту на украинский язык на телевидении с 75% до 90%. Подробнее о том, как работают квоты на украинском ТВ, читайте в материале с круглого стола 7 декабря, организованного «Телекритикой».

Отметим, Нацсовет принял отчет о своей деятельности в 2018 году на заседании 24 января. В соответствии с требованиями законодательства, регулятор должен подать его до 1 февраля на рассмотрение президента и Верховной рады, которые должны утвердить документ. Предыдущие два года отчет Нацсовета формально в парламенте утверждался Комитетом по свободе слова.

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