Нацсовет: квота украинского языка на общенациональных телеканалах в октябре 2018 составила 92%
НовостиТВ

Нацсовет: квота украинского языка на общенациональных телеканалах в октябре 2018 составила 92%

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 59
Главная Новости Нацсовет: квота украинского языка на общенациональных телеканалах в октябре 2018 составила 92%

В первый месяц действия квоты ее выполняли все 27 общенациональных телеканалов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги первого этапа мониторинга выполнения квоты украинского языка на общенациональных телеканалах. По результатам мониторинга признаки нарушений законодательства о доле государственного языка в эфире отечественных телеканалов не зафиксированы. Об этом говорится в отчете Нацсовета за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства.

Средний показатель доли украинского языка на отечественных общенациональных цифровых телеканалах составляет 91,7% в течение недели в промежутке 07:00–22:00. По результатам недельного мониторинга 27 общенациональных телеканалов, доля государственного языка в эфире вещателей колебалась от 77% до 100%.

«С введением языковых требований на телевидении произошла активизация среди производителей национального контента, поэтому в эфире украинских телеканалов появилось больше собственных передач, фильмов и вообще национального продукта. Со временем эта тенденция будет только усиливаться, ведь и украинское кинопроизводство постепенно набирает обороты, что, в свою очередь, коренным образом меняет и эфир отечественных телеканалов», – говорится в отчете Нацсовета. Ранее в регуляторе сообщали о планах подвести итоги квот на публичном мероприятии в декабре прошлого года.

Напомним, согласно закону о телеквоте, доля украинского языка на отечественном телевидении должна составлять 75% эфира в еженедельном объеме в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Во время переходного периода, который завершился 12 октября, в квоту, независимо от языка контента, зачислялись все передачи и фильмы собственного производства и весь национальный аудиовизуальный продукт.

Как сообщала «Телекритика», председатель Комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий предлагает повысить квоту на украинский язык на телевидении с 75% до 90%. Подробнее о том, как работают квоты на украинском ТВ, читайте в материале с круглого стола 7 декабря, организованного «Телекритикой».

Отметим, Нацсовет принял отчет о своей деятельности в 2018 году на заседании 24 января. В соответствии с требованиями законодательства, регулятор должен подать его до 1 февраля на рассмотрение президента и Верховной рады, которые должны утвердить документ. Предыдущие два года отчет Нацсовета формально в парламенте утверждался Комитетом по свободе слова.

Фото: pixabay

Вас так же может заинтересовать

«Украина» взялась за старое: канал собирается транслировать российский...

09.08.2018

Дзидзьо – повелитель ног: вышел постер «Свингеры 2»

23.01.2019

«Украденная принцесса» стала самым кассовым фильмом в истории...

20.04.2018

Голосование: выбираем лучший ролик о переходе на «цифру»

19.07.2018

Антонио Бандерас облысел и сбрил брови

22.03.2018

Все о свободе слова в Украине и мире...

03.05.2018

Недолго музыка играла: уже осенью «Все буде добре»...

16.05.2018

Опра дала совет молодежи

09.03.2018

Скарлетт Йоханссон раскритиковали за желание сыграть трансгендера

04.07.2018

Режиссер «Трех билбордов» проехался по фильмам Marvel

09.02.2018
FacebookTwitter
0

Pay TV, регуляция, рекламный рынок