Как работает закон о языковых квотах на ТВ

На законодательном уровне языковые квоты вступили в силу 12 октября 2017 года. 75% эфира в два промежутка времени – 07:00–18:00 и 18:00–22:00 – еженедельно должны быть на украинском. Во время переходного периода, который завершился 12 октября этого года, в квоту, независимо от языка контента, зачислялись все передачи и фильмы собственного производства и весь национальный аудиовизуальный продукт.

Поводом для обсуждения стало исследование «Телекритикой» шести недель работы языкового закона – с 15 октября по 23 ноября 2018 года. Работает закон на выполнение поставленной цели, довольны ли законодатели и регуляторы первыми результатами, соблюдают ли телеканалы квоты и в каком объеме – эти вопросы издание пригласило обсудить министра культуры Украины Евгения Нищука, главу Комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, главу Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Викторию Сюмар, первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольгу Герасимьюк, генерального директора группы «1+1 медиа» Александра Ткаченко, программного директора «Нового канала» Татьяну Данилюк, эксперта ГО «Информационная безопасность» и управляющего партнер рекламного агентства Arena Media Expert Татьяну Попову, а также члена правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Николая Чернотицкого и Председателя адвокации и лоббирования «Независимой ассоциации телерадиовещателей» Ольгу Большакову.

Фото: Анна Федорук

В целом, четыре крупнейшие украинские телегруппы выполняют 75%-ю квоту на украинский язык после окончания переходного периода. Среди больших телеканалов в зоне риска находятся три вещателя – выполнение квоты с их стороны идет если не «на грани», то где-то совсем близко.

Общая картина исследования свидетельствует о том, что к критической точке подошли ТРК «Украина», ICTV и «Интер»:

Телеканал «Украина» по-прежнему остается самым рускоязычным вещателем, эти программы приносят ему треть всех рейтингов:

Если считать квоту по хронеметражу, все телеканалы вкладываются в 25% другого языка.

В явном проигрыше тематические телеканалы – у них возникло больше проблем с выполнением квоты, чем у остальных, – Нацсовет оштрафовал уже пять таких вещателей. Крупные каналы в ожидании результатов первого мониторинга ведомства и того, как Нацсовет будет трактовать некоторые специфические нормы квотирования. Регулятор, несмотря на обещание подвести итоги первой волны мониторинга телеквот в декабре, решил затянуть интригу. Законодатели, тем временем, предлагают перед выборами поднять телеквоту на украинский язык до 90%.

«Телекритика» публикует основные тезисы, прозвучавшие на обсуждении.

Николай Княжицкий. Фото: Анна Федорук

Глава Комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, предлагает повысить квоту на украинский язык на телевидении с нынешних 75% до 90%. Соответствующая норма будет прописана в законопроекте №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятом парламентом 4 октября в первом чтении. Исключение депутат хочет сделать только для местного телевидения — 80%. Как сообщалось , 24 октября завершился срок подачи поправок ко второму чтению. Свою позицию Княжицкий объясняет так:

«Сегодня (7 декабря – Ред.) собирается группа депутатов из нашего комитета, которые продолжают дорабатывать закон ко второму чтению. Очевидно, мы идем к тому, чтобы на общенациональных украинских телеканалах 100% или 90% вещания было на государственном языке. Почему я говорю 90%? В нашей стране очень много национальных меньшинств, их права, безусловно, должны быть защищены. Как на польском телевидении выходит программа на украинском, так и у нас может выходить программа на польском, румынском, венгерском языках. 10%, по-моему, для этого достаточно. Другое дело, что в этих подходах должен быть какой-то переходный период. В законе, который мы вводим, предусматриваются такие переходные периоды для разных слоев населения (нацменьшинств. – Ред.), поскольку закон регулирует не только сферу телевидения и радиовещания, но и другие сферы тоже.

Закон (о телеквоте. – Ред.) был шагом вперед на пути к развитию украинского языка и культуры. Надеюсь, следующий закрепит это движение. Но сегодня много структур, в частности коммерческих, которые пытаются его обойти. В этом законе мы вводим следующую норму: квота на украинский язык на общенациональных телеканалах должна составлять 90%. На региональных телеканалах – 80%. Пока что проект закона такой. Но он может измениться (при рассмотрении. – Ред.) в Верховной раде.

Как принимался этот закон? У него тоже был переходный период. Его преимущества были в том, что мы сразу в законе ввели 100% перевод на украинский язык иностранных фильмов и сериалов. Это норма, которую тоже начали обходить, выдавая, например, программы совместного производства за программы собственного.

Мы стараемся эту ситуацию изменить, но очевидно, что люди (телеканалы – Ред.) стараются обходить такие нормы. Есть немного другая ситуация, которая заключается в том, что через год после принятия закона, то есть с октября, вступила в силу еще одна норма о том, что не менее 75% должно быть переведено. Закон писали мы, но голосовал за него весь парламент; обсуждали его представители различных комитетов и во время голосования лоббисты определенных норм вносят свои изменения в этот закон, которые не позволяют этому закону эффективно работать.

Николай Княжицкий и Ольга Большакова. Фото: Анна Федорук

Какие это лоббисты и какие нормы? После 22:00 вещание не регламентируется, и есть каналы, которые после этого времени фактически заполняют свой эфир иноязычным продуктом. То же происходит ночью. Так вот, эта норма, сужающая прайм до 22 часов, и норма, под которую подводят программы совместного производства, представляя их как украинские, безусловно ограничивают нормы того закона, который мы имеем.

Этот закон не является лоббистским по одному каналу или группы, его задача – защитить украинский язык

И есть каналы, которые сознательно ведут вещание на украинском и у которых процент украинского языка значительно больше. А украинская речь, как правило, часто бывает оригинальной. Если наши органы регулирующие или коллегия Госкино на определенные нарушения закрывают глаза, например, а другие каналы стараются не нарушать законы, то они оказываются в неравной ситуации. Потому что одни должны тратить деньги на производство украинского контента или перевод, а другие покупают российский контент, выдают его за украинский и якобы выполняют закон.

Конечно, в новом законе по функционированию украинского языка как государственного мы учтем все эти ошибки, чтобы все субъекты вещания были поставлены в равные условия. Этот закон не является лоббистским по одному каналу или группы, его задача – защитить украинский язык.

Ведь, если мы хотим построить независимую страну, она должна строиться на собственной культуре и языке, иметь собственный рынок, который будет частью европейского. До сих пор у нас была многовекторность и мы были частью российского медиарынка. К сожалению, до сих пор украинские группы были и остаются главными производителями российского контента в России, российские медиагруппы распространяли сюда свой контент, и мы стали частью пространства российской культуры и российских ценностей, которые в целом противоречат европейским ценностям. Да, сначала было сопротивление, но потом сами медиагруппы нас поддержали и начали гордиться тем, сколько собственного украинского продукта они сделали. Затем был принят закон о поддержке кинематографа, государство выделило деньги на производство кино, планирует и на сериалы, это дало дополнительный импульс. Но мы уже видим, во что превратилось наш медиапространство последних лет – оно стало значительно более украинским. Вернуть Украину в сферу российского влияния – невозможно и этого не будет. Лучше будем конкурировать в создании украинских фильмов, сериалов, программ и так далее».

Министр культуры Украины Евгений Нищук. Фото: Анна Федорук

Министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал, как его министерство работает в языковой сфере:

«Проведенная «Телекритикой» аналитика позволяет подтвердить правильность принятого закона. На самом деле результаты и старт этого закона констатируют преодоления тех мифов, которые нам навязывали на протяжении многих лет. Что будет разделение общества, у востока и юга будет неприятие внутреннее. Есть еще одна статистика – по состоянию на начало 2018 года 84% населения восточного и южного регионов чувствуют себя комфортно, когда на ТВ идут украинские программы.

Я вспоминаю ситуацию с дубляжом фильмов на украинский – русскоязычные украинцы охотно идут на такое кино, которое звучит на красивом украинском. Также много людей, которые осторожно относились к этому закону, сейчас осознали, сколько замечательной украинской музыки появилось в эфире.

По состоянию на начало 2018 года 84% населения восточного и южного регионов чувствуют себя комфортно, когда на ТВ идут украинские программы

Да, есть моменты, которыми занимается Министерство культуры, – наполнением и глубинным выполнением этого закона, ведь мы не регулирующее или контролирующее ведомство по этим вопросам. Проблем с выполнением квоты на украиноязычные песни на радиостанциях сейчас нет. Но, например, с украинской музыкой проблемы начались тогда, когда дело дошло до клипов, ведь качественных очень мало, если речь идет не о первой десятке наших исполнителей. И здесь уже наша работа в том, чтобы мы путем введения и полного запуска Украинского культурного фонда поддержали те или иные живые классные фестивали или концерты, где рождаются классные команды, которые смогут заявить о себе и получить средства на качественные клипы для ТВ.

Помню, что в 2017 году мы говорили с Александром Ткаченко о том, что финансово будет очень сложно выстоять, если мы перейдем полностью на украинские сериалы – с собственным производством, тематикой, языком и отечественными актерами. И мы понимали, что государство должно поддержать, подтолкнуть этот процесс – финансируя его на 30–50%. И государство в 2018 году впервые начало этот процесс, после питчинга с 69 проектами мы отобрали 17 сериалов и 8 анимационных фильмов. Все – на украинском языке. Я уверен, весной 2019 года у нас будет возможность проанализировать новую фантастическую ситуацию с рейтингами целого пула украинских сериалов отечественного производства полного цикла.

Да, у нас были дискуссии, в частности с представителями киносреды, о том – зачем поддерживать медиабизнес. Вот именно для того, чтобы мы изменили телевизионную картинку. Потому что украинцы хотят иметь своих телевизионных звезд и смотреть сериалы о своем контексте. Речь идет и о документалистике, и научно-публицистических сериалах, скетчах, комедиях.

Это цепная реакция. Например, увеличилось количество зрителей в наших театрах и, по моему мнению, именно потому, что там играют телевизионные актеры. И эта инвестиция государства в наш продукт даст замечательный результат. Экономическая выгода из этой ситуации через год-полтора нас также удивит. То есть окажется, что производство своих телепрограмм, шоу будет оправданным.

Ну а наша задача как министерства – создать единое культурно-информационное пространство, которое будет работать исключительно на объединение всей страны».

Евгений Нищук, Виктория Сюмар, Ольга Большакова. Фото: Анна Федорук

Председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар выразила свою точку зрения на дальнейшую судьбу закона:

«Когда мы писали этот закон, никто не верил, что его примут. И в комитете были такие шоу, я в будущем напишу мемуары о том, как мне выламывали руки и убеждали, что мы уничтожаем рабочие места и все вокруг. Лоббистов непринятия закона было гораздо больше. Все привыкли покупать в России третьесортный продукт, который уже давно окупился, а тут надо подниматься и что-то создавать. Ну а затем – все поддержали закон о языке на телевидении.

А что делать? Ответ на поверхности. Если кино хорошее – его будут смотреть на украинском языке.

Мы пришли к 75%, это переходный период, но идем мы к 100%, и это нормально для любой страны. Сериалы уже надо снимать на украинском, потому что то, что снимается сейчас, в эфире будет через полтора года. Это мой совет медиагруппам.

Но мы прекрасно знаем, что наш следующий год будет избирательный, и многие захотят поиграть на этой теме. Но по крайней мере я рада, что на общенациональных каналах я смотрю новости на украинском языке. Даже «Интер» может! То есть скачок пошел. Вопрос – что будет дальше? Как простимулировать индустрию, как завезти сюда европейские компании, чтобы рибейт заработал? Я очень благодарна Александру (Ткаченко – Ред.) за то, что он привлекает европейских кинематографистов, чтобы они снимали европейское кино здесь, чтобы мы становились частью европейского культурного пространства и рынка. И вот это наш самый большой вызов – чтобы вместо спекуляций на тему «мы вам вернем ваш язык», было: мы поддержим украинского производителя, украинских авторов, украинских сценаристов, украинские студии, журналистов, телеканалы и наполним нашу страну реальными деньгами. Это единственный правильный путь, и в следующем парламенте эту позицию нужно отстаивать».

Александр Ткаченко и Евгений Нищук. Фото: Анна Федорук

Генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко поделился опасениями о перспективах украинских телесериалов:

«Хочу поблагодарить всех присутствующих, в том числе представителей власти, ведь именно благодаря их упорству изменились законы. Я не знаю, что будет в следующем парламенте, но тот исторический шаг, который был сделан, невозможно недооценить. Потому что был Майдан и есть война, иначе этот шаг бы не произошел. Впрочем, помимо того, что украинского языка в эфире должно быть как можно больше, как признака того, что существует реальное украинское культурное пространство, хочу обратить внимание на одну вещь, которая проявилась уже после принятия данного закона. Практически все каналы в новостях перешли на украинский язык. Но большой зоной проблемы остаются сериалы.

Практически все сериалы, за редким исключением, идут на русском языке, и это создает совершенно иной контекст в восприятии телевидения

Здесь существует совсем другой коммерческий подход к производству. У сериалов, которые производятся на две страны – Россию и Украину, – гораздо больше коммерческого потенциала, чем у сериалов, производящихся исключительно на украинском языке. В этом году группа «1+1 медиа» выпустила два сериала, которые были в эфире – «Школа» и «Две матери» на украинском языке, но другие каналы не придерживались норм закона и не производили сериалы. В принципе, изменений в отношении украинского языка в сериалах не произошло. И это меняет контекст в восприятии телевидения как такового. Практически все сериалы, за редким исключением, идут на русском языке, и это создает совершенно иной контекст в восприятии телевидения. Именно сериалы продолжают идти на русском языке. Если ситуацию не изменить, то она зацементирует этот процесс и сериалы будут продолжать производиться на русском. И нам как участникам конкурентного рынка будет сложно конкурировать с такими сериалами, которые идут в прайм-тайм. Это сложная история с точки зрения возврата средств от показов, сбивающая прицел у многих продюсеров и руководителей сериалов – касательно того, какие продукты нужно производить. Шаг производства сериала – минимум год, хорошо, что на это обратило внимание министерство и госпожа Сюмар, но это лишь небольшой процент от общего количества продукции, которая идет в эфире. Потому что подавляющее большинство этих часов, которые проанализировала «Телекритика», – это как раз сериалы».

Первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк дала комментарий по телефону, обратив внимание присутствующих на качество речи на телевидении:

«Я считаю, что введение квот сделало свое доброе дело – украинский язык начал возвращаться в эфир. Конечно, прежде всего все сейчас обращают внимание на цифры. Но я также хотела бы обратить внимание на качество языка, ведь и филологи, и обычные украинцы говорят о сложности восприятия речи на нашем ТВ. То есть механическое выполнение процента украинского языка не предусматривает заботы о его качестве. А мы с вами прекрасно понимаем, как готовят ведущих и какая работа ведется на пропагандистских вражеских каналах – что и как произносить, на чем делать акцент и так далее. У нас это направление не вынесено на важный уровень, много сленга, заимствованного из других языков. Да, это тонкости.

Раньше у нас, когда, например, начинались «Плюсы», всегда были в штате литредакторы, которые готовили ведущих. И сейчас мы должны вернуться к этому формату, где мы должны формировать языковую культуру, потому что язык – это мышление, это мировоззрение. В настоящей исторической ситуации это очень важный вопрос».

Татьяна Данилюк. Фото: Анна Федорук

Татьяна Данилюк, программный директор «Нового канала» акцентировала на том, что у StarLightMedia нет проблем с производством развлекательного контента на украинском языке, зато в киносериальном производстве такая проблема осталась:

«Закон о языковых квотах цементирует украинское достоинство, национальную идею. Относительно производства, мы видим, что наше общество все же билингвичное, нет качества речи, о котором говорила Ольга (Герасимьюк. – Ред.). Актеры десятилетиями были заточены на производство русскоязычного контента. Телевидение – это живой продукт, он идет от сознания людей, изнутри.

Согласна с Александром Ткаченко относительно производства сериалов – там, где украинский язык должен быть живым, 100%-й переход выполнить невозможно. На производство украиноязычных сериалов нам как медиагруппе нужно 2-3 года, потому что это не является традицией, практикой нашего холдинга в таком глобальном понимании. Мы долгое время жили закупкой, в том числе сериалов. Мы подкованы в производстве развлекательного контента, знаем, как его трансформировать в украиноязычный.

В развлекательных проектах нам удалось перевести ведущих на украинский на 100%. Украинский язык у них внутри – это залог успеха. Вот актеры не могут воспроизвести украинский даже по красиво написанному сценаристами тексту. Поэтому мы не всегда можем 100%-но управлять качеством продукта. Если продукт некачественный, мы не можем реализовывать его экономически. Мы до сих пор не совсем хорошо стоим на ногах (…) У нас в этом году вышло только 20 часов русскоязычных сериалов, их производить проще, поскольку мы исходим из того. что есть. Когда мы производим сериалы в копродукции на несколько территорий, мы привлекаем актеров из РФ или Польши, бюджет на сериал распределяется на две территории, два телеканала. Зато, когда мы снимаем только для себя, стоимость бюджета в разы возрастает, требуется больший срок для того, чтобы вернуть вложенные в него деньги. Окупить такое количество денег пока невозможно. Та часть, которую мы производим на русском языке, она нас спасает».

Ольга Большакова и Татьяна Попова. Фото: Анна Федорук

Председатель адвокации и лоббирования «Независимой ассоциации телерадиовещателей» Ольга Большакова, которая представляет интересы местных и региональных телеканалов, отметила, что выполнить квоту 90% будет сложно.

«Мы не получали жалоб от наших вещателей по нормам, которые сложно выполнить. Это покажут результаты мониторинга Нацсовета, который они сейчас проходят. Ведь вещателям кажется, что сейчас все хорошо, но потом проверка может выявить нарушения. Мне было жаль услышать, что Комитет культуры в лице господина Княжицкого уже говорит об увеличении квоты до 80–90%, несмотря на то, что в ходе первого чтения закона было зафиксировано, что остаются те квоты, которые только вступили в силу. Я думаю, что все будет выполнено, поскольку все хотят жить и работать, но сказать, что это будет легко, не могу», – подытожила она.

Коснулись при обсуждении и темы вещания телеканалов на Донбассе.

«На востоке мы столкнулись с ситуацией, когда в семье, где есть возможность смотреть спутниковое телевидение с украинскими и российскими телеканалами, больше смотрят телеканалы все же на русском языке. Сейчас есть только один русскоязычный проукраинский телеканал – американский «Настоящее время». Все остальные наши телеканалы преимущественно, к сожалению, русскоязычные. Это создает проблемы для коммуникации на тех территориях, где есть вещание из России. Для этих регионов я бы оставила меньшую квоту», – рассказала эксперт ГО «Информационная безопасность» Татьяна Попова.

Член правления ОАО «НОТУ» Николай Чернотицкий рассказал, что у них проблем нет:

«Выполнение квоты для Общественного вещателя не было проблемой с библиотекой. В новостях всех филиалов русские реплики дублируются. Это обязательное право для наших сотрудников. Весь контент, который закупается в том числе для наших филиалов, регионального вещания, переводится на украинский язык. Никаких трудностей в этом у нас не было. Это одно из преимуществ Общественного вещателя».

Участники круглого стола также затронули тему языка рекламы. Закон о телеквоте исключает квотирования языка анонсов и рекламы. Тогда как методичка Нацсовета, разработанная регулятором совместно с телегруппами, квотирует также язык рекламных блоков. «Недавно у нас была проблема – была английская песня в ролике. На «1+1» нам сказали – или меняйте песню, или переводите. Иногда сталкиваемся с такой проблемой. Но реклама уже давно вся украинская. Конечно, есть какие-то исключения. У наших клиентов этой проблемы нет», – отметила Татьяна Попова, эксперт ГО «Информационная безопасность» и управляющий партнер рекламного агентства Arena Media Expert.

Мария Хрущак и Николай Чернотицкий. Фото: Анна Федорук

Напомним, впервые тема языка рекламных блоков была поднята на конференции «Медиаправо». С квотированием рекламы возникли трудности у рекламного холдинга Publicis Groupe Ukraine, главный юрист которого – Елена Андриенко (руководитель юротдела ДП «ССМ»), выступила против, указав на трудности при музыкальном сопровождении и именах собственных. Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук пообещала убрать упоминания о квотировании рекламы из документа. Рекламные блоки на телевидении ограничены законом 9 минутами в час. Как объясняла чиновница, норма появилась в методичке для того, чтобы облегчить общую квоту телеканалам. Мониторинг «Телекритики» показывает, что от этого выиграет прежде всего телеканал «Украина» – без зачисления рекламных блоков канал нарушает квоту на украинский язык.