Нацсовет оштрафовал три телеканала FILM.UA

Штраф для каждого канала составил 19 306,05 грн. Телеканалы нарушили квоту в августе, когда действовал переходной период закона.

Доля украинского языка в еженедельном слоте должна составлять 75% эфира в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Во время переходного периода, который закончился 12 октября, в квоту, вне зависимости от языка контента, зачислялись все передачи и фильмы собственного производства и весь национальный аудиовизуальный продукт.

Проверка, назначенная телеканалам 18 октября, подтвердила результаты мониторинга. Доля украинского языка в эфире телеканала Bolt за 14–20 августа в слоте 07:00–22:00 составила 57%; между 07:00 и 18:00 – 54%; между 18:00 и 22:00 – 66%. Мониторинг 13–19 августа показал, что доля украинского языка на телеканале «Дача» в слоте 07:00–22:00 составила 58%; между 07:00 и 18:00 – 56%; между 18:00 и 22:00 – 65%. Наименьшей доля украинского языка была на канале Epoque: мониторинг за 7–13 августа зафиксировал в слоте 07:00–22:00 – 27% украинской речи; между 07:00 и 18:00 – 24%; между 18:00 и 22:00 – 37%.

Телеканалы «Дача» и Epoque (ООО «ТРК «Корисне ТБ») – это совместные вещатели группы FILM.UA Сергея Созановского и экс-президента провайдера «Воля», основателя консалтинговой компании BigDataUA Сергея Бойко. Первый производит собственный продукт и транслирует покупной, второй сконцентрирован исключительно на покупном контенте. Телеканал Bolt (ООО «Дорослі канали») – это совместный вещатель FILM.UA и Star Media, он транслирует исключительно продукты производства этих киностудий.

Юрист вещателей согласилась с доводами, сообщив, что каналы на момент мониторинга не успели выполнить квоту, но сегодня группа ее выполняет. Как известно, в группу FILM.UA входят две студии озвучки и дубляжа – «Так треба продакшн» и Postmodern. Во время назначения проверки юристка телеканалов сообщила, что квоту не выполнили из-за перегруженности студий.

Напомним, 18 октября Нацсовет оштрафовал за невыполнение квоты на украинский язык два тематических телеканала – «Наука» и «Терра» из группы платных каналов «Континент ТВ». Штраф составил 18,5 тыс. гривен для каждого канала (5% лицензионного сбора). 6 декабря Нацсовет объявил проверку на предмет нарушения квоты спутниковому телеканалу «Возрождение», связанному с одноименным Центром Владимира Мунтяна.

Как сообщала «Телекритика», глава Комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий предлагает поднять телеквоту на украинский язык с 75% до 90%.