Комитет культуры и духовности предлагает поднять телеквоту на украинский язык до 90%

Соответствующая норма будет прописана в законопроекте №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый парламентом 4 октября в первом чтении. Об этом народный депутат сообщил 7 декабря на круглом столе о телеквотах на украинских язык, организованном «Телекритикой». Ранее уведомлялось, что 24 октября истек срок для подачи поправок ко второму чтению.

«Мы сейчас работаем над этим законом, готовим его ко второму чтению. Сегодня собирается группа депутатов из нашего комитета, которые продолжают дорабатывать закон ко второму чтению. (…) Очевидно мы идем к тому, чтобы на общенациональных украинских телеканалах 100% или 90% вещания было на государственном языке. Почему я говорю 90%? В нашей стране есть очень много национальных меньшинств, их права, безусловно, должны быть защищены. Как на польском телевидении выходит программа на украинском, так и у нас может выходить программа на польском, румынском, венгерском языках. 10%, как по мне, для этого достаточно. Другое дело, что в этих подходах должен быть некий переходной период. В законе, которые мы вводим, предусматриваются такие переходные периоды для разных верств населения (нацменьшинств – Ред.), поскольку закон регулирует не только сферу телевидения и радиовещания, но и другие сферы также», — отметил депутат.

…сегодня много структур, в том числе коммерческих, которые питаются его обойти (закон — Ред.). В этом законе мы вводим такую норму: квота на украинский язык на общенациональных телеканалах должна составлять 90%.

«Закон (о телеквоте – Ред.) был переходным, шагом вперед на пути к развитию украинского языка и культуры. Надеюсь, следующий закрепит это движение. Но сегодня много структур, в том числе коммерческих, которые питаются его обойти. В этом законе мы вводим такую норму: квота на украинский язык на общенациональных телеканалах должна составлять 90%. На региональных телеканалах вещание должно составлять 80%. Пока что проект закон такой. Но он может изменится (на рассмотрении – Ред.) в Верховной Раде», — добавил депутат.

Ольга Большакова, глава адвокации и лоббирования «Независимой ассоциации телерадиовещания», которая представляет интересы местных и региональных телеканалов, указал, что выполнить квоту в 90% будет сложно: «Мы не получали жалоб от наших вещателей касательно того, что есть нормы, которые сложно выполнить. Это покажут результаты мониторинга Нацсовета, который сейчас проходят вещатели. Потому что им кажется, что сейчас проходит все хорошо, но потом проверки может обнаружить нарушения. Мне было жаль услышать, что Комитет культуры в лице Княжицкого, несмотря на то, что было зафиксировано при первом чтении закона, что оставляются те квоты, которые только вступили в действие, Комитет уже говорит об увеличении квоты до 80-90%. (…) Я думаю, что все выполнят, поскольку хотят жить и работать, но сказать, что это легко будет выполнить, не могу», — сообщила Ольга Большакова.

Напомним, согласно закону о телеквоте, доля украинского языка на отечественном телевидении должна составлять 75% эфира в еженедельном объеме в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Во время переходного периода, который закончился 12 октября, в квоту, вне зависимости от языка контента, зачислялись все передачи и фильмы собственного производства и весь национальный аудиовизуальный продукт.

Итоговую публикацию о круглом столе читайте в понедельник, 10 декабря, на «Телекритике».

Фото: Анна Федорук