«Крепостную» покажут на телеканале «Россия 1»

Согласно сообщению Film.ua, с 6 января 2020 года на российском телеканале «Россия 1» стартует премьера многосерийной драмы «Крепостная». Сериал будут транслировать по будням в 21:00 по три серии за раз.

Напомним, премьера первого сезона стартовала в феврале 2019 года на телеканале СТБ. «Крепостную» также показали на польсокм телеканале TVP1. Осенью сериал показали в Литве и Казахстане, а в декабре зрители Беларуси познакомились с героями «Крепостной». В сентябре 2019 года высоких рейтингов достиг и второй сезон проекта, премьера которого прошла на телеканале СТБ.

Также в эксклюзивном интервью «Телекритике» сценарист и автор идеи Тала Пристаецкая заявила, что Starlight Films и Film.ua готовят третий сезон костюмированной драмы.

В ролях: Екатерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Анна Сагайдачная, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и др. Режиссеры: Максим Литвинов, Феликс Герчиков. Операторы: Сергей Ревуцкий, Алексей Ламах.

Сценарная группа: Тала Пристаецкая, Ольга Кржечевська, Виктория Аджави, Валентина Шевяхова, Светлана Цивинская, Анатолий Руденко, Эмин Бекир-заде, Альбина Ильченко, Ирина Пименова.

Продюсерская группа: Наталья Никифорова, Андрей Ризванюк.

Фото: СТБ

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