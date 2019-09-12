Телерейтинги: возвращение Шустера, встреча военнопленных и «Крепостная» бьют всех

На прошлой неделе (2–8 сентября) произошло сразу несколько событий. Во-первых, в субботу многие каналы прервали трансляции своих фильмов и передач из-за специального выпуска новостей – страна ждала возвращения украинцев из русских тюрем. Во-вторых, на телевидение вернулся Савик Шустер. В-третьих, сериал «Крепостная» на СТБ зашел на второй сезон и побил всех остальных в прайме будней.

«Плюсы» на прошлой неделе отметились в субботу поздно ночью премьерами нового сезона «Светской жизни» и американского хита «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»; также телеканал возобновил вертикальную линейку собственных программ в позднем прайме будней. В субботу СТБ зарядил на новый сезон вокальное шоу «Х-фактор»; «Новый канал» дополнил линейку будней премьерой «Хто зверху?» и «Шаленої зірки». На ICTV вернулись с новым сезоном привычные программы канала, в частности «Свобода слова» и «Дизель Шоу». Канал «Украина» в раннем прайме будней показал премьерный сериал «Почта», а в прайме субботы – премьерный «День солнца». В воскресенье сетки вещателей были видоизменены из-за Дня памяти принудительного выселения украинцев в 1944–1951.



Спецвыпуски субботы и итоговые новости

«Телерейтинги» будет уместно начать с анализа специальных выпусков новостей, которые вышли в субботу, 7 сентября. И были, конечно, посвящены возвращению домой 35 военнопленных, которых удерживала Российская Федерация.

По такому случаю несколько каналов запустили днем длинные выпуски новостей. «ТСН. Спецвыпуск» на «1+1» начался в 12:10 со скромных 9%/9,5% по 18-54/18-54(50k+), но уже к 13:20 вырос до 14,8%/15%. Канал «Украина» начал длинный спецвыпуск «Сегодня» в 12:10 сразу с 17,1%/16,3%, после первого перерыва на сериал (13:30) цифры упали до 16,7%/14,9%, после второго (15:00) – 17,4%/14%, после третьего (17:00) – 11,5%/13,7%. На ICTV спецвыпуск «Фактов» начался в 12:50 – 9,2%/8,9%, после перерыва на шоу (13:50) – 8,4%/11,2%.

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 14,7%/15,5%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (19:00) начали с 11,8%/13,3%, закончили после рекламного блока (20:00) с 9,9%/9%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 11%/14,8%, закончили после рекламного блока (19:50) с 8,6%/11,7%.

Еще одной новостью прошлой недели стало возвращение на украинское телевидение Савика Шустера. Программа «Свобода слова» вышла на телеканале «Украина» в пятницу, 6 сентября, в 21:00. Рейтинги не очень утешительные: доли 8,6%/9,2% по 18-54/18-54(50k+). У Савика Шустера любят хвастаться показателями по пенсионной аудитории, которые были выше более чем в два раза – 18,11% по 18+ (50+). Более детальный разбор критериев успешности программы Шустера на «Украине» мы уже публиковали в блоге Ореста Билоскурского.

Для сравнения, политическое шоу «Право на владу» на «1+1» в четверг в 22:30 выхватило 9,8%/7,7%. Другая «Свобода слова» на ICTV в понедельник в 22:20 зашла на новый сезон с долями 5,2%/5,1%.

Развлекательные шоу

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) прошло ниже среднего по каналу, но без резких скачков: начало с 9,7% по 18-54, достигло пика в среду с 11,4%, в четверг просело до 10,6%, пятница – 10,9%.

Продолжается новый сезон программы «Контролер», которая теперь выходит по вторникам вместо четверга (23:20) – 9,1%/7,6% (первый выпуск сезона – 14,5%/12,8%). Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду – 10,1%/10% (неделей ранее – 15%/12,1%). «По следам» в четверг – 10,3%/11,1%.

В субботу в 19:50 канал начал трансляцию отборочного футбольного матча на Чемпионат Европы – 2020 между сборными Украины и Литвы – 13,9%/12,1%. Ну и победа Украины, поздравляем. После футбола показали повтор «Шоу братьев Шумахеров» – как обычно, ниже среднего по каналу: 7,4%/6,8% по 18-54/18-54 (50k+).

«1+1»



В воскресенье на «1+1» прошел третий выпуск нового сезона «Танців з зірками» (21:00): на том же уровне, топ дня (22,2%/17,4% по аудитории 18-54, 50k+/18-54, неделей ранее – 22,9%/16,1%).

Пятничные выпуски дайджеста «Лиги смеха» (20:20) немного набрали: 9,9% по 18-54 (50k+) после 7,9% неделей ранее. В субботу «Женский квартал» (21:30) – 11,9%/12,5% по 18-54/18-54(50k+) (неделей ранее – 17,1%/13,6% соответственно).

В вертикальной линейке программ хорошо зашел «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:45) – 16%/15,5%. В понедельник программа «Гроші» зашла на новый сезон с новым ведущим, собрав 12,8%/10,7%. Во вторник реалити «Міняю жінку» собрало 11,7%/8,1%. Новый сезон «Світського життя» (суббота, 23:10) стартовал приблизительно на том же уровне, что и дайджесты – 10,1% по 18-54 (50k+) и 8,9% по 18-54, после – 11,1% и 9,3% соответственно.

ICTV

Наконец-то вышел новый выпуск «Дизель Шоу». Цифры не сильно отличаются от показателей дайджестов, которые крутили все лето, что не мешает передаче привычно взять пятничный вечерний прайм (20:10): 17,2% по 18-54 (50k) и 13,8% по 18-54 (против 16% и 13,6% соответственно неделей ранее).

«Новый канал»

В среду, 4 сентября, стартовал новый сезон шоу «Хто зверху?» (17:00–21:00), и надо сказать, что показатели новых выпусков совсем не отличаются от показателей повторов: вторник начал с 7,1% по 18-54 (50k+), закончил с 11,1%, среда – начал с 5,5%, закончил с 9,4%. Во вторник ниже среднего по каналу остается новый сезон «Варьятов» (21:00–22:00) – 6,5%; в среду то же самое происходит с Improv Live Show (21:00–22:00) – 4,9%. В четверг в 21:00 стартовало новое шоу «Шалена зірка», но без особых успехов – 7,3%

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:30), но тоже ниже среднего по каналу – 6,1%.

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) – 9,6%/8,1% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 10,5%/8,6%); реалити «Невеста для папы 2» во вторник – 6%/5,3% (неделей ранее – 6,8%/6,2%); «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) в среду – средние 8%/7,4%; «Зважені та щасливі 9» в четверг – 8%/9,6%; в пятницу «МастерШеф» (19:00) – на том же уровне (7,5%/9,3%). В воскресенье в 20:00 показателями выше среднего по каналу отметилось ток-шоу «Один за всех» – 11%/9,6%; «Я стесняюсь своего тела» (воскресенье, 21:00–00:20) – 8,5%/7,1%.

ТЕТ

Новое реалити-шоу «СуперЖінка» опять сдает (понедельник – пятница, 19:00). Неделей ранее показатели доли находились в пределах 4–5%. Теперь же в понедельник – 4%/2,7% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 3,3%/2%, среда – 5,3%/4,1%, четверг – 2%/1,7%, пятница – 3,7%/2,9%.

Новый сезон скетчкома «Танька и Володька» (понедельник – среда, 21:00) поначалу чуть взлетел: понедельник начал с 5,4% по 18-54, но потом на всю неделю упал до привычных 2–4%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья остается на том же уровне 10-й сезон «ПроФутбола» (23:00) – 4,6% и 2,7% по 18-54/18-54 (50k+) против 2,8% и 2,5% неделей ранее.

Сериалы

«1+1»

В вечернем прайме будней канал продолжил повторы «Сватов» (понедельник – четверг, 20:40-20:50). Понедельник сериал начал с 12,6% по 18-54 (50k+), закончил с 14,2%. Высшей точкой стали 17,8% в четверг. А неделей ранее поднимался до 20%.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) начал с 10,7% по 18-54 в понедельник, 10,5% – во вторник, 10,3% – в среду, 12,3% – в четверг, упал до 9,9% в пятницу. «Величественный век» (понедельник – пятница, 15:00): сериал начал с 10,1% по аудитории 18-54 в понедельник, 11% – во вторник; 10,1% и 11,5% – в среду и четверг; 10,8% – в пятницу.

«Украина»

В вечернем прайме будней на том же уровне продолжился повтор сериала 2017 года «Капитанша» (21:00). Он начал неделю со средних показателей за две серии: 14,3% по аудитории 18-54, вторник – 13%, среда – 15,3%, четверг – 16,5%. В субботу сериал повторили (07:30–16:40), показатель 13,8%. Сериал «Почта» (18:00, будни) зашел с весьма средними показателями: в пределах 8,7–12%.

В предпрайме будней – «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00). Докудрама собрала в пределах 10–13%.

В субботу прошел повтор мелодрамы «Воспитание и выгул собак и мужчин»: начал (16:40) с 13% по 18-54, после перерыва (17:20) упал до 11,2%, но закончил с 12,7%.

В воскресенье с утра повторили 4-серийку «Виноград» (09:00–13:00) – средний 12,5%. Следом прошел повтор мелодрамы «Судьба обмену не подлежит» (13:00–17:00) – средний 14,3%. Далее прошла премьера 4-серийной мелодрамы «День солнца»: первая серия (17:00) – 14,5%, вторая (18:00) – 16%, третья (21:00) – 10,3%, четвертая (12:10) – 12,4%.

СТБ

Второй сезон «Крепостной» (21:00, понедельник – четверг) идет выше среднего по каналу с хорошими цифрами, обходя повторы «Сватов» на «1+1». Начал понедельник 13%/12,8% по 18-54/18-54 (50k+), но к 22:00 вырос до 15,7%/17,5%. Вторник – начал 13%/13,9%, достиг 16,9%/16,6%, среда – пиковый день, первая серия началась с 14,1%/16,9%, вторая дошла до 17%/20,4%. Четверг: первая серия – 14%/15,5%, вторая – 17,3%/19,2%.

«Новый канал»

В понедельник – четверг на канале продолжился ситком «Медфак» от «Дизель студио» (22:00, по три серии) – только в пределах 2,6–6% (по 18-54 и 18-54 [50+]).

«Интер»

В предпрайме будней продолжается новый сезон докудрамы «Вещдок» (15:50, вторник – пятница). В пределах 2,7%–7% (по 18-54 и 18-54 [50+]).

В прайме будней (21:00) немного упал второй сезон сериала «Следователь Горчакова». Выше 6% показатели доли не поднимались, но и не падали ниже 3,6%, неделей ранее были в пределах 4–6%. В субботу в прайме (17:40–22:30) повторный показ серий за неделю начался с доли 6%/8% по 18-54/18-54 (50k), а закончился с 7%/8,4%. В воскресенье повторили сериал этого года «Не женская работа» (13:50–17:50) – начался с 2,5%, закончил с 7,6% по 18-54 (50k).

«2+2»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Ментовские войны. Харьков 2» (19:20, повторная серия + новая серия): понедельник начался со средних 6,1%/6% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 6,2% по обеим аудиториям.

Кино

На «1+1» ночью во вторник (00:50) решили показать нашумевший фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – 15,9%/6,9% по 18-54/18-54(50k). В субботу в 00:30 его повторили, но без былого успеха – 7%/5,1%. А в среду в 00:00 показали легендарный «Побег из Шоушенка» – 16,9%/16,4%.

Вечер субботы «Новый канал» начал с мультфильма «Мадагаскар» (17:10) – 6,3% по 18-54. Потом – «Час пик» (19:00) с 6,3%, «Час пик 2» (21:00) – 8,2%. «Антиганг» (22:50) – 8,2%, «Прощай, Кристофер Робин» (00:40) – 6,4%. В воскресенье показали «Кикбоксер. Месть» (13:20) – 8,2%, «Кикбоксер. Реванш» (15:10) – 9,6%, «Солт» (17:20) – 7,8%, «Скала» (19:20) – 8,3%, «24 часа на жизнь» (20:00) – 6,2%.

На ICTV в субботу показывали: «Боги Египта» (19:10) – 10,4% по аудитории 18-54, «Война богов» (21:40) – 10,4%, «Воздух» (23:40) – 9,6%. В воскресенье в пик-прайме показали фильм «Битва титанов» (20:40) – 10,1%, «Гнев титанов» (22:40) – 13,8%.

На «Интере» в предпрайме воскресенья повторяли фильм «Завтра не умрет никогда» (17:50) – 3,5%. Потом «И целого мира мало» (20:30) – 2,3%, «Багровые реки» (23:10) – 1,8%

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил фильм «Один дома» (21:00) – 7,7% по 18-54.

В прайме пятницы на «2+2» выше среднего прошли следующие фильмы: «Стальной рассвет» (19:20) – 5,2%; «Мир будущего» (21:20) – 5,1% по 18-54, «Убийство – не сказка» (23:10) – 4,7%. В субботу прошел фильм «День независимости» (19:20), взяв 4,7%; а после – «Смертельное падение» (22:10) с 43,8%. Вечером воскресенья – «Заложник» (19:00) с 4,3% и «Клин клином» (21:10) с 5,3%.

Основное фото: СТБ