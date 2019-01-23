⚡ «Караоке на майдані» перейдет на телеканал «Прямой»

Программа-долгожитель украинского телевидения – «Караоке на майдані» – продолжит свой выход на телеканале «Прямой». Переговоры телеканала с ведущим и продюсером программы Игорем Кондратюком вышли на финишную прямую, обсуждается финансовый аспект сотрудничества. Об этом сообщает собственный источник «Телекритики».

Игорь Кондратюк данную информацию не подтверждает и не опровергает, отмечая, что переговоры идут с несколькими каналами: «Пока нет подписанного договора не могу комментировать эту информацию. Переговоры идут с несколькими телеканалами», – отметил телеведущий.

Ранее в комментарии «Телекритике» Игорь Кондратюк сообщил, что из-за непродления контракта с СТБ вел переговоры о выходе программы с несколькими телеканалами, после чего в конце прошлого года были достигнуты некие устные договоренности, о которых он пока не хотел бы говорить публично. Производством программы занимался продакшен «Студія В.І.К.», директором и владельцем 90% которого значится Игорь Кондратюк (10% – у Иванны Дядюры). У программы есть 10-летний постоянный спонсор, который, по словам ее ведущего, пообещал продолжать поддерживать ее, даже если не будет телеканала-транслятора.

Директор телеканала «Прямой» Евгения Захарова отказалась комментировать возможность выхода программы «Караоке на майдані» на «Прямом». Телеканал ведет информационное вещание, в концепции вещателя прописан инфотейнмент, в его эфире транслируются эстрадные концерты, программа «Золотой гусь». «Прямой» является общенациональным каналом, он владеет эфирной цифровой лицензий на всю Украину.

Напомним, 20 января СТБ в последний раз показал программу «Караоке на майдані», выход программы был приурочен к ее 20-летию. Игорь Кондратюк объяснил «Телекритике», что контракт с телеканалом СТБ не был продлен из-за договоренности с предыдущим руководителем вещателя и холдинга StarLightMedia Владимиром Бородянским, договориться с новым руководством ему не удалось. В пресс-службе телеканала отказ от программы объяснили низкими показателями ее рейтинга по коммерческой аудитории и «логическим завершением телевизионного жизненного цикла проекта на СТБ». Канал для утренней сетки воскресенья готовит новый проект собственного производства.

Как известно, телеканал «Прямой» называет своим владельцем экс-регионала, члена политсовета и руководителя киевской ячейки партии «Наш край» Владимира Макеенко, но его реальным владельцем «Украинская правда» называет Игоря Кононенко, заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко», бизнес-партнера и однокурсника президента. Осенью 2017 года в структуре собственности канала появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей» , тесно связан с «Украинской национальной лотереей», которая находится в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Ранее «Телекритика» писала, что «Прямой» отказывается от запуска региональных каналов-сателлитов в Одессе и Харькове в пользу локального столичного вещателя.

Программа «Караоке на майдані» стартовала 17 января 1999-го на телеканале «Интер». Канал «1+1» транслировал эту программу с 5 августа 2007 года по 13 декабря 2009-го. С 20 декабря 2009 года программа выходила на канале СТБ.

Фото: Master Management