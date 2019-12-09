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Канал «Украина» покажет комедию студии «Квартал 95»

от Telekritika
От Telekritika 451
Главная Новости Канал «Украина» покажет комедию студии «Квартал 95»

Сериал выйдет в эфир 15 декабря 2019 года.

15 декабря на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийной комедийной мелодрамы «Семья на год» производства студии «Квартал 95». Сериал расскажет историю о паре, которая решила заключить фиктивный брак, сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета – успешная HR-менеджер Марина, которая разочаровалась в мужчинах и  хочет усыновить мальчика Дениса. Она собирает необходимые документы и справки, но из-за конфликта с сотрудницей социальной службы ей отказывают в усыновлении под предлогом того, что Марина незамужем.

Героиня вспоминает, что недавно проводила собеседование с неким Сергеем и теперь предлагает ему за деньги заключить фиктивный брак, чтобы усыновить Дениса. Однако выясняется, что новоиспеченные супруги целый год будут находиться под контролем социальной службы…

В фильме снимались: Любава Грешнова, Кирилл Жандаров, Виталина Библив, Слава Красовская, Ольга Радчук, Станислав Боклан, Александр Ярема, Алла Масленникова, Игорь Портянко и другие.

Авторы сценария – Александр Щур, Евгений Бургела. Режиссер-постановщик – Андрей Силкин. Оператор-постановщик – Вячеслав Лазарев. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Борис Шефир, Сергей Шефир. Производством четырехсерийной картины по заказу канала «Украина» занималась студия «Квартал 95».

Напомним, ранее канал анонсировал премьеру 4-серийной картины «Таксистка» производства кинокомпании «Армада Филмз Продакшн».

Фото: телеканал «Украина» 

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