Канал «Украина» покажет фильм «Таксистка»

7 декабря, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Таксистка». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета – история Наташи, которая за короткое время теряет все то, что было для нее важно: мужа Олега, уважения дочери Насти, карьеру, счастье, надежды на будущее.

В фильме снялись: Мелания Волотовская, Ирина Новак, Виталий Кудрявцев, Михаил Химичев, Эдуард Флеров, Богдан Буйлук, Алексей Сахаров и другие.

Продюсер – Валентин Опалев. Исполнительный продюсер – Светлана Карван. Производством картины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Армада Филмз Продакшн». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее канал анонсировал старт съемок новой 4-серийной картины «Пробуждение любви» производства компаний «Фильмстрим» и Vileton Films.

Фото: телеканал «Украина»

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