Телеканал «Украина» приступил к работе над фильмом «Пробуждение любви»

Скоро в Киеве стартуют съемки новой четырехсерийной картины «Пробуждение любви» производства компаний «Фильмстрим» и Vileton Films по заказу канала «Украина», сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм расскажет о юношеской любви, которая возвращается спустя годы. В центре сюжета – студенты Алена и Коля, которые влюбляются друг в друга. Но паре не суждено быть вместе по ряду веских причин. Спустя 10 лет у каждого из героев уже своя жизнь и своя семья. Однако неожиданно мужу Алены предлагают завидную должность в ее родном городке. Бывшие влюбленные снова встречаются и понимают, что прежние чувства до конца так и не угасли.

В фильме снимаются актеры: Татьяна Чердынцева, Эдуард Трухменев, Алексей Митин, Слава Красовская, Инна Капинос, Николай Боклан, Екатерина Гулякова, Наталья Корецкая, Евгений Ефремов, Константин Корецкий.

Режиссер-постановщик картины – Алексей Гусев. Оператор-постановщик картины – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.

Фото: канал «Украина»

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