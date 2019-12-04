НовостиСериалыТВ

Телеканал «Украина» приступил к работе над фильмом «Пробуждение любви»

от Telekritika
От Telekritika 197
Главная Новости Телеканал «Украина» приступил к работе над фильмом «Пробуждение любви»

Дата премьеры пока не известна.

Скоро в Киеве стартуют съемки новой четырехсерийной картины «Пробуждение любви» производства компаний «Фильмстрим» и Vileton Films по заказу канала «Украина», сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм расскажет о юношеской любви, которая возвращается спустя годы. В центре сюжета – студенты Алена и Коля, которые влюбляются друг в друга. Но паре не суждено быть вместе по ряду веских причин. Спустя 10 лет у каждого из героев уже своя жизнь и своя семья. Однако неожиданно мужу Алены предлагают завидную должность в ее родном городке. Бывшие влюбленные снова встречаются и понимают, что прежние чувства до конца так и не угасли.

В фильме снимаются актеры: Татьяна Чердынцева, Эдуард Трухменев, Алексей Митин, Слава Красовская, Инна Капинос, Николай Боклан, Екатерина Гулякова, Наталья Корецкая, Евгений Ефремов, Константин Корецкий.

Режиссер-постановщик картины – Алексей Гусев. Оператор-постановщик картины – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.

Фото: канал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Карпачев возвращается на СТБ

21.11.2019

UMH приостановил работу радиостанции «Голос Столицы»

04.11.2019

Киноиндустрия требует пересмотра результатов собеседования с Юлией Синькевич

22.11.2019

Стартует второй сезон спецпроекта «Предметка» от Нового канала

05.11.2019

Мураев полгода не доплачивал предыдущему собственнику за покупку...

13.11.2019

Бородянский представил результаты анализа эффективности господдержки кино

29.11.2019

Эдди Редмейн приглашает на воздушный шар в новом...

12.11.2019

Минцифры запустило сайт, где можно проверить скорость интернета...

26.11.2019

30% голосов зрители «Танців із зірками» отдали с...

27.11.2019

Ситком о домовом Любчике для Нового канала будет...

25.11.2019