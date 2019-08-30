Канал ПЛЮСПЛЮС запускает мультфильм «Говоримо українською»

29 августа телеканал ПЛЮСПЛЮС, который входит в холдинг 1+1 media, презентовал анимационный мультфильм «Говоримо українською» производства «ТЕТ Продакшн». Мультфильм создан при поддержке Министерства культуры Украины.

Проект направлен на популяризацию украинского языка среди детской аудитории и позиционируется как социальный. Задачи проекта – заинтересовать детей более уверенно и грамотно говорить на украинском.

Мультфильм состоит из 24 эпизодов. Главными героями стали персонажи мира канала ПЛЮСПЛЮС Трыкутя, Квадрык и Кружко. Они попадают в истории, на примере которых рассматривается конкретная ситуация о распространенных языковых ошибках. В легкой игровой форме даются советы по нормам современного украинского языка, которые способствуют запоминанию лексических, грамматических и орфографических правил.

Проект мультфильма «Говоримо українською» создан на основе книг «100 експрес-уроків української» Александра Авраменко издательства «Книголав».

«Мы уже давно думали сделать что-то об украинском языке. А для того, чтобы это делать, необходимо иметь большой багаж знаний. Когда мы увидели книгу Авраменко “100 экспресс-уроков украинского языка”, мы начали переговоры о том, чтобы автор позволил нам использовать права. Затем мы взяли примеры из книг и переделали их под детскую аудиторию. В свободном доступе мультика пока нет, в сентябре он появится в эфире», – рассказала «Телекритике» генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media Иванна Найда.

Мультфильм рекомендован для просмотра в школах Министерством образования и науки Украины, с 1 сентября учителя смогут использовать его на уроках. Об этом «Телекритике» рассказала исполнительный директор телеканала ПЛЮСПЛЮС Анна Гончар.

«Наши мультфильмы выложены в разных форматах на нашем сайте. Мы структурировали все по проектам. Для школы мы сделали специальный раздел, чтобы учителю было легко найти мультфильм. По сути, просто нужно зайти на сайт и нажать кнопку. Мы уже дали школам доступ, чтобы они успели подготовиться к 1 сентября. Это согласовано с Министерством культуры, потому что они заинтересованы, чтобы проект разошелся по школам на максимальное количество детей”, – рассказала Гончар.

Производством мультфильма занимался «ТЕТ Продакшн». Бюджет мультфильма составил 4,7 млн грн. 80% финансирования (3 789 014,39) – грант Министерства культуры, на 20% (947 253,61) проект профинансировал телеканал ПЛЮСПЛЮС.

Премьера «Говоримо українською» состоится 2 сентября в 19:00 на телеканале ПЛЮСПЛЮС.

Напомним, ранее в интервью «Телекритике» Иванна Найда рассказала, что первые результаты работы над собственными проектами дети увидят уже 1 сентября.

Фото, видео: ПЛЮСПЛЮС