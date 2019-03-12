🎂 Интернету – 30: Тим Бернерс-Ли обеспокоен

Английский физик и инженер сэр Тим Бернерс-Ли сформулировал идею Всемирной паутины (World Wide Web, www), которая открыла эру сети интернет. Его нельзя называть творцом интернета, ведь интернет как систему протоколов, которые обеспечивают передачу данных между компьютерами, разработали в США еще в начале 70-х годов.

В интервью BBC ученый рассказал, что после скандала с The Cambridge Analytica люди точно уяснили, как могут манипулировать в сети их данными. Но Тим Бернес-Ли уверен, что с дезинформацией, хакерскими атаками и взломами информации можно бороться, хотя и отмечает, что будущее сети его очень волнует, ведь «дезинформация и грязь гуляют по мировой паутине».

Главные проблемы, которые назвал сэр Тим Бернес-Ли:

вредоносные действия, такие как взломы и преследования;

проблемы системного дизайна, такие как бизнес-модели, привлекающие к кликам;

побочные последствия, такие как агрессивные и поляризованные дискуссии.

Как их можно решить? С помощью законодательства и системы, ограничивающих плохое поведение в сети. Также необходимо, чтобы в верхушке власти находились «чемпионы открытой сети», чиновники и избранные политики, которые будут противостоять угрозе публичного блага со стороны частного сектора. Эти люди должны защитить открытую сеть.

Напомним, печатные издания переходят в интернет. Как Vogue, Marie Claire и National Geographic осваиваются на сетевых просторах, читайте тут.