🎂 Интернету – 30: Тим Бернерс-Ли обеспокоен
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🎂 Интернету – 30: Тим Бернерс-Ли обеспокоен

от Telekritika
От Telekritika 28
Главная Интернет 🎂 Интернету – 30: Тим Бернерс-Ли обеспокоен

Сэр Тим Бернес Ли, который открыл протокол web, считает, что нужно начинать действовать, чтобы всемирная сеть не стала хаотичной системой.

Английский физик и инженер сэр Тим Бернерс-Ли сформулировал идею Всемирной паутины (World Wide Web, www), которая открыла эру сети интернет. Его нельзя называть творцом интернета, ведь интернет как систему протоколов, которые обеспечивают передачу данных между компьютерами, разработали в США еще в начале 70-х годов. 

В интервью BBC ученый рассказал, что после скандала с The Cambridge Analytica люди точно уяснили, как могут манипулировать в сети их данными. Но Тим Бернес-Ли уверен, что с дезинформацией, хакерскими атаками и взломами информации можно бороться, хотя и отмечает, что будущее сети его очень волнует, ведь «дезинформация и грязь гуляют по мировой паутине»

Главные проблемы, которые назвал сэр Тим Бернес-Ли: 

  • вредоносные действия, такие как взломы и преследования;
  • проблемы системного дизайна, такие как бизнес-модели, привлекающие к кликам;
  • побочные последствия, такие как агрессивные и поляризованные дискуссии.

Как их можно решить? С помощью законодательства и системы, ограничивающих плохое поведение в сети. Также необходимо, чтобы в верхушке власти находились «чемпионы открытой сети», чиновники и избранные политики, которые будут противостоять угрозе публичного блага со стороны частного сектора. Эти люди должны защитить открытую сеть. 

Напомним, печатные издания переходят в интернет. Как Vogue, Marie Claire и National Geographic осваиваются на сетевых просторах, читайте тут.

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