🗞 Как ведущие печатные журналы в США осваиваются в интернете

В конце января «Телекритика» писала о том, что издатель Vogue, компания Condé Nast, запускает бизнес-версию легендарного журнала. Она будет ориентирована на В2В аудиторию — людей, работающих в индустрии моды — и называться Vogue Business. В бета-тестировании Vogue Business участвовали 7000 представителей модного бизнеса. Новый журнал будет существовать только в онлайне, но в платном доступе (после периода свободного доступа).

На основе публикаций издания warc.com, мы сделали подборку трех историй о трендах трех именитых изданий – Vogue, Marie Claire и National Geographic.

Тренд 1 — платный доступ.

Чуть ранее, в ноябре, Condé Nast объявил о планах ввести платный доступ для всех своих изданий, включая Vogue, Glamour и GQ. Медиабренды The New Yorker, Wired и Vanity Fair уже работают через paywall. По данным Wall Street Journal, доход The New Yorker от платной подписки в 2018 году составил около 115 млн долларов, что на 69% больше, чем в 2015 году.

Эксперты Warc называют запуск Vogue Business частью новой тенденции в печатной прессе: создание нишевых изданий. Подписка на B2B издания — это часть экосистемы конференций и консалтинга. Vogue сказал, что большинство их конференций нацелены на профессионалов моды. И хотя редакционные продукты делаются для конечного потребителя, B2C, редакции и коммерческие отделы принимают каждодневные решения с оглядкой на индустриальный сегмент читателей.

Тренд 2 — нишевые издания.

Другим путём идёт журнал Marie Claire. Они создали Marie Claire Edit, платформу для покупок вещей «из журнала». Редакция описывает ее как «естественный следующий шаг в походах по магазинам нашей целевой аудитории — влиятельных женщин». Доход планируется получать от онлайн-продаж под «курированием» влиятельного медиабренда. В планах — разработка точного таргетинга. «Работа, которую мы выполняем, как журнал, заключается в том, чтобы вдохновлять, курировать, редактировать, рекомендовать и помогать нашим читателям и клиентам делать выбор», — сказала управляющий директор Marie Claire UK Джастин Саутхолл.

Тренд 3 — курирование медиабрендом е-магазинов.

И наконец пример от изначально печатного медиабренда National Geographic. Он готовится к расширению возможностей сторителлинга, которое даст 5G. «В течение последних нескольких лет мы сосредоточились на том, как можем создать захватывающий опыт для нашего зрителя, опираясь на AR, VR и видео 360 градусов», — сообщает журнал.

В качестве примера они приводят документальный фильм «Free Solo», выпущенный в конце 2018 года. Маркетинговая активность в поддержку этого фильма применяла 360-градусное видео, созданное National Geographic с креативной студией Framestore.

Персональные активации, такие виртуальный спуск по горе в The Cliffs Climbing Gym в Нью-Йорке, еще более расширяют эту идею. «Вы буквально чувствуете, что находитесь на склоне El Capitan», — говорит медиабренд.

Тренд 4 — иммерсивность потребительского опыта, который создаёт медиабренд.

Фото: pixabay