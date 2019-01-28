Condé Nast запускает издание Vogue Business
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Condé Nast запускает издание Vogue Business

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Новости Condé Nast запускает издание Vogue Business

Сегодня издательство Condé Nast International объявило о запуске Vogue Business – нового издания для деловых СМИ.

Несмотря на то что Vogue Business повторяет имя Vogue, издание работает как отдельная организация с независимой редакционной группой и собственным tone of voice. Главный офис Vogue Business находится в Лондоне и использует глобальную сеть брендов Condé Nast International – Vogue, GQ, Glamour и Wired. Издание предлагает глобальный взгляд на индустрию моды, красоты и роскоши. Vogue Business создан для тех, кто принимает бизнес-решения в моде и смежных отраслях.

Condé Nast запускает издание Vogue Business

Фото: spilanthox.com

«В условиях консолидации средств массовой информации запуск нового глобального издания – редкость, – говорит Вольфганг Блау, президент Condé Nast International. – Никто в мире не нанимает больше fashion-журналистов в разных местах, чем мы. Наша глобальная сеть журналистов, цифровых редакторов и ресерчеров погружена в актуальные модные тенденции на всех обитаемых континентах, предоставляя команде Vogue Business доступ к беспрецедентной информации и знаниям – от локальных fashion-тенденций до изменений в производстве, обучении, технологии и распространении».

Редактором нового бизнес-издания стала Лорен Индвик – журналист в области моды и бизнеса, бывший главный редактор Fashionista.com.

Последние два года Лорен Индвик возглавляла лондонскую новостную группу Vogue International, сотрудничая с командами Vogue по всему миру.

 Изначально издание сделало ставку не на охват, а на рассылку. Оно создавалось с применением инкубаторной модели гибкой разработки и постоянных экспериментов с бета-пользователями сразу на 29 рынках.

«Мы применяем новый глобальный, визуальный и управляемый данными подход к журналистике, – говорит Лорен Индвик, главный редактор Vogue Business Наша журналистика разработана для максимального воздействия и доступности, позволяя легко понять ключевые идеи с первого взгляда, и дать возможность принимать решения, которые будут способствовать росту бизнеса и карьеры».

Отличительной чертой запуска Vogue Business стала работа со своей аудиторией. Изначально издание сделало ставку не на охват, а на рассылку. Оно создавалось с применением инкубаторной модели гибкой разработки и постоянных экспериментов с бета-пользователями сразу на 29 рынках.

«Благодаря нашей методике разработки мы глубоко понимаем нашу аудиторию, тщательно изучаем ее и постоянно работаем с отзывами читателей», – комментирует Сиара Бирн, директор по развитию бизнеса Condé Nast International.

Business Vogue будет работать в следующих направлениях: анализ тенденций в индустрии моды, влияние мирового рынка на индустрию, культурные тенденции и сдвиги, влияющие на торговлю, технологии и достижения, помогающие производить, продвигать и продавать продукт.

Напомним, до конца 2019 года Condé Nast сделает платными все электронные версии своих изданий.

Заглавное фото: vogue.ua

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