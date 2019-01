🔥💲 В 2019 весь онлайн-контент Condé Nast станет платным

Крупнейшее глянцевое издательство продолжает процесс реорганизации компании – вводит платную подписку paywall на онлайн-версии журналов. Напомним, что Condé Nast – журнальное издательство, являющееся подразделением медиакомпании Advance Publications.

В США издательство выпускает 18 журналов, в том числе Architectural Digest, Bon Appétit, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, а также четыре деловых издания, 27 сайтов и более 50 приложений для мобильных и планшетных устройств. Компания, располагающаяся в Нью-Йорке, была основана в 1909 году Конде Монтрозом Настом и с 1959 года принадлежит семье Ньюхаус.

Самый известный продукт издательства Conde Nast – журнал Vogue. Не хотим вас шокировать, но журнал издается с 1892 года.

Самое популярное fashion-издание на планете Земля пережило все этапы технологической революции в медиа: журнал был черно-белым, цветным, с рисованными иллюстрациями, с фото, с матовыми обложками, с глянцевыми, диджитализировался, начал создавать свой уникальный контент, успешно зашел в соцсети.

До этого момента весь цифровой контент по всем изданиям, включая «Библию моды», был в открытом доступе. И это было счастье, потому что давало возможность миллионам людей прикоснуться к высококачественной журналистике, хорошему вкусу, идеальной визуальной истории и самым значимым героям моды и современной культуры.

На сегодняшний день Condé Nast ввел paywall (ежемесячный платеж за доступ к контенту) в трех онлайн-изданиях: The New Yorker, Vanity Fair и Wired. На сайтах этих изданий пользователь может прочесть первые четыре статьи бесплатно, остальной контент – после подписки.

The New Yorker начал продавать платный доступ к публикациям в 2014. К 2018 году журнал сгенерировал 115 миллионов долларов только на подписке. По данным The Wall Street Journal, издание обеспечило себе 69% роста по сравнению с $68 млн прибыли, полученной в 2015 году.

Самое интересное, что введение платного контента никак не отразилось на падении общего трафика. У The New Yorker онлайн-аудитория в декабре выросла на 12% по сравнении с декабрем 2015.

В эту среду представитель издательства рассказала Fortune, что доступ к американским версиям онлайн-изданий будет только по подписке. Директор по доходам и маркетингу Condé Nast Памела Друкер Манн еще раз подтвердила изданию The Wall Street Journal, что ввод системы paywall не отразится на снижении цифровой аудитории изданий. «Когда ты ставишь ценник на какой-то товар, это означает, что ты выражаешь уверенность в ценности своего продукта», – поделилась Друкер Манн своим видением ситуации с The Wall Street Journal.

«Это следующая фаза стратегии после внедрения платной подписки на онлайн-версию журнала New Yorker у 2014, – написал CEO издательского дома Боб Сауэрберг в сообщении, разосланном сотрудникам издательства, как утверждает The Wrap. – На примере аудитории, читающей онлайн-версии The New Yorker, Wired и Vanity Fair, мы смогли убедиться, что читатели готовы платить за качественный контент. Честно говоря, объем доход от paywall в этих проектах превысил наши ожидания».

Wired и Vanity Fair запустили функцию платного контента меньше, чем год назад и их аудитория выросла на 12% и сократилась всего на 3% по сравнению с месяцем до запуска paywall.