Гуманитарный комитет Рады перенес рассмотрение кандидатов в члены Нацсовета

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 4 декабря перенес вопрос отбора кандидатов на замещение трех вакантных должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по парламентской квоте. Комитет получил документы от 15 человек, они не успели пройти спецпроверку. Об этом на заседании комитета сообщил его глава Александр Ткаченко.

Закон дает Комитету 14 дней на согласование кандидатов после окончания приема заявок. Но в то же время законодательство дает 25 дней на проверку кандидатов Нацагентством по предупреждению коррупции (НАПК). «Документы кандидатов были отправлены в НАПК, но пока ответа не поступило. У них есть 25 календарных дней с даты предоставления согласия на проверку. Возможности проверки нашим Комитетом ограничены. Агентство должно проверить наличие судебных решений по кандидатам, административных нарушений, их декларации, состояние здоровья, допуск к гостайне, соответствие нормам закона о коррупции, запрет занимать определенную должность и др. После того, как получим результаты спецпроверки, мы рассмотрим кандидатов. Предлагаю сделать это на следующем заседании», — отметил Александр Ткаченко.

Кандидаты в члены Нацсовета должны соответствовать квалификационным требованиям, главное из которых – опыт работы в сфере телерадиовещания – не менее 5 лет. После согласования кандидатов в профильном Комитете вопрос будет вынесен на голосование в Верховную Раду.

Напомним, от «Слуги народа» хочет переизбраться нынешняя и.о. главы Ольга Герасимьюк, второй кандидат — исполнительный продюсер «Квартала 95» Александр Божков. ОПЗЖ подала экс-главу новостной службы канала «Интер» Лаврентия Малазонию и директора «Эра медиа» Игоря Лоташевского (оба указали, что безработные). Семь человек поданы от Всеукраинской ассоциации вещания громад: члены Нацсовета Олег Черныш и Александр Ильяшенко; начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Нацсовета Роман Кифлюк; начальник сектора поддержки телевизионной инфраструктуры Vega Евгений Лахно, глава Волынской областной общественной организации «Волынский пресс-клуб» Ольга Кулиш (оба – экс-работники «Суспільного мовника»); экс-нардеп БПП Ольга Червакова, указавшая свою должность как заместитель директора департамента в «Фреш Продакшен ЮЭй»; а также Александр Глущенко, который указал свою должность как консультант генерального продюсера телевизионного вещания «Суспільного мовника» (работает по гражданско-правовому соглашению). Также на должность члена Нацсовета претендуют экс-руководитель юридического управления канала ICTV Ольга Хмарук (указала, что безработна, подана от международной неправительственной организации «Европейская Медиа Платформа»); судебный эксперт по вопросам интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук Александр Елиферов от Национального союза фотохудожников Украины (жена Татьяна – собственник «кабельного» провайдера ТРК «Вега» из Креминного Луганской области); медиаюрист общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин (указал, что является физическим лицом — предпринимателем, предоставляет услуги в области права); доцент кафедры украинской прессы ЛНУ им. И. Франко Игорь Паславский (оба поданы от Национального союза журналистов Украины).

Отметим, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 ноября окончил прием заявок от претендентов на три вакантных места в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Конкурс был оглашен 2 ноября после того, как Верховная Рада 31 октября уволила трех членов Нацсовета (Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша) в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. У кандидатов был 21 день на подачу заявлений. Всего в состав Нацсовета входят восемь человек. Четверых членов регулятора назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок их полномочий – пять лет.

Фото: Александра Йорк

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