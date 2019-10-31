Рада уволила троих членов Нацсовета

Верховная Рада проголосовала за увольнение трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, назначенных по парламентской квоте, в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. Данное решение принято 31 октября на заседание парламента. «За» постановление №2344 проголосовали 313 нардепов. С должностей освобождаются Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш.

В первой редакции постановления, которое выдвигалось на голосование, говорилось о том, что оно вступает в силу после назначения новых членов регулятора. Нардеп «Евросолидарности» Николай Княжицкий и представитель «Батькивщины» Иван Крулько указали на абсурдность такой ​​формулировки, поскольку, по их мнению, любой конкурс на избрание новых членов Нацсовета может быть признан незаконным. Конкурс на новых членов можно начать только тогда, когда вступит в силу постановление о прекращении полномочий. В результате депутаты внесли изменения в первый текст постановления: оно вступит в силу с момента подписания его спикером Верховной Рады.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп «Слуги народа» Александр Ткаченко утверждал, что в постановлении нет противоречий. В то же время после обсуждения он согласился внести правку с голоса. Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш будут продолжать выполнять свои полномочия до избрания Радой новых членов.

Новый конкурс на должности членов Нацсовета по квоте парламента обычно объявляет профильный комитет – в этом созыве Рады это Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Отметим, Офис президента в конце сентября анонсировал обновление состава Нацсовета.

Напомним, в состав Нацсовета входят восемь человек. Четверых членов регулятора назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок их полномочий – пять лет. Одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Нацсовета только один раз. В составе Нацсовета парламентом назначены: первый замглава Ольга Герасимьюк, ответственный секретарь Александр Ильяшенко, члены Нацсовета Олег Черныш и Максим Оноприенко (назначен предыдущим составом парламента 30 мая этого года); по квоте экс-президента Петра Порошенко – три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и замглава Ульяна Фещук; по квоте Владимира Зеленского 9 июля членом Нацсовета стал Юрий Зиневич.

Полномочия Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша истекли 4 июля; Фещук и Костинского – в сентябре 2020-го, Коваля – в сентябре 2021-го. Парламент или президент могут уволить назначенных ими членов только после неутверждения годового отчета или по их собственному желанию. Фещук, Коваль и Костинский ранее сообщали, что планируют работать до конца каденции.

Фото: «Википедия»

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