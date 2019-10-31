Рада уволила троих членов Нацсовета

Верховная Рада проголосовала за увольнение трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, назначенных по парламентской квоте, в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. Данное решение принято 31 октября на заседание парламента. «За» постановление №2344 проголосовали 313 нардепов. С должностей освобождаются Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш.
В первой редакции постановления, которое выдвигалось на голосование, говорилось о том, что оно вступает в силу после назначения новых членов регулятора. Нардеп «Евросолидарности» Николай Княжицкий и представитель «Батькивщины» Иван Крулько указали на абсурдность такой формулировки, поскольку, по их мнению, любой конкурс на избрание новых членов Нацсовета может быть признан незаконным. Конкурс на новых членов можно начать только тогда, когда вступит в силу постановление о прекращении полномочий. В результате депутаты внесли изменения в первый текст постановления: оно вступит в силу с момента подписания его спикером Верховной Рады.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп «Слуги народа» Александр Ткаченко утверждал, что в постановлении нет противоречий. В то же время после обсуждения он согласился внести правку с голоса. Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш будут продолжать выполнять свои полномочия до избрания Радой новых членов.
Новый конкурс на должности членов Нацсовета по квоте парламента обычно объявляет профильный комитет – в этом созыве Рады это Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Отметим, Офис президента в конце сентября анонсировал обновление состава Нацсовета.
Напомним, в состав Нацсовета входят восемь человек. Четверых членов регулятора назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок их полномочий – пять лет. Одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Нацсовета только один раз. В составе Нацсовета парламентом назначены: первый замглава Ольга Герасимьюк, ответственный секретарь Александр Ильяшенко, члены Нацсовета Олег Черныш и Максим Оноприенко (назначен предыдущим составом парламента 30 мая этого года); по квоте экс-президента Петра Порошенко – три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и замглава Ульяна Фещук; по квоте Владимира Зеленского 9 июля членом Нацсовета стал Юрий Зиневич.
Полномочия Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша истекли 4 июля; Фещук и Костинского – в сентябре 2020-го, Коваля – в сентябре 2021-го. Парламент или президент могут уволить назначенных ими членов только после неутверждения годового отчета или по их собственному желанию. Фещук, Коваль и Костинский ранее сообщали, что планируют работать до конца каденции.
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