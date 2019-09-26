Офис президента анонсировал обновление состава Нацсовета

В Офисе президента высказали надежду, что после обновления состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания упорядочится ситуация на телевизионном рынке. Данное заявление Офис президента распространил в Telegram, комментируя ситуацию вокруг телеканала «112 Украина».

В ОП прокомментировали аннулирование цифровых лицензий телеканала «112 Украина» следующим образом: «Офис президента Украины следит за ситуацией вокруг телеканала «112 Украина». Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии».

В ОП также сообщили о грядущем обновлении состава Нацсовета: «Вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии».

Напомним, в состав Нацсовета входят восемь человек. Четверых членов регулятора назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок их полномочий – пять лет. Одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Нацсовета только один раз. В составе Нацсовета парламентом назначены: первый замглава Ольга Герасимьюк, ответственный секретарь Александр Ильяшенко, члены Нацсовета Олег Черныш и Максим Оноприенко (назначен предыдущим составом парламента 30 мая); по квоте экс-президента Петра Порошенко – три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и замглава Ульяна Фещук; по квоте Владимира Зеленского 9 июля членом Нацсовета стал Юрий Зиневич.

Полномочия Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша истекли 4 июля, они остаются в своих креслах до принятия соответствующего постановления Верховной Рады; у Коваля – в сентябре 2021-го, Фещук и Костинского – в сентябре 2020-го. Парламент или президент могут уволить назначенных ими членов только после неутверждения годового отчета или по их собственному желанию. Фещук, Коваль и Костинский ранее сообщали, что планируют работать до конца каденции.

Фото: Александра Йорк

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