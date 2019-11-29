Стал известен полный список кандидатов на место троих членов Нацсовета

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики получил документы от 15 человек на конкурс по замещению трех вакантных должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по парламентской квоте. Комитет рассмотрит вопрос отбора кандидатов на своем заседании 4 декабря.

Четырьмя последними кандидатами стали: руководитель юридического управления канала ICTV Ольга Хмарук (подана от международной неправительственной организации «Европейская медиа платформа»); Александр Елиферов от Национального союза фотохудожников Украины (жена Татьяна – собственник «кабельного» провайдера ТРК «Вега» из Креминного Луганской области); медиаюрист общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин; доцент кафедры украинской прессы ЛНУ им. И. Франко Игорь Паславский (оба поданы от Национального союза журналистов Украины). У последнего возникли проблемы с доставкой документов.

Ранее «Телекритика» сообщала об 11 других претендентов. От «Слуги народа» хочет переизбраться нынешняя и.о. главы Ольга Герасимьюк, второй кандидат — исполнительный продюсер «Квартала 95» Александр Божков. ОПЗЖ подала экс-главу новостной службы канала «Интер» Лаврентия Малазонию и директора «Эра медиа» Игоря Лоташевского. Семь человек поданы от Всеукраинской ассоциации вещания громад: члены Нацсовета Олег Черныш и Александр Ильяшенко, начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Нацсовета Роман Кифлюк, экс-сотрудники «Суспільного мовника» Евгений Лахно и Ольга Кулиш, экс-нардеп БПП Ольга Червакова, а также Александр Глущенко, который указал свою должность как консультант генерального продюсера телевизионного вещания «Суспільного мовника».

Кандидаты должны пройти спецпроверку на предмет соблюдения квалификационных требований, главное из которых – опыт работы в сфере телерадиовещания не менее 5 лет. После согласования кандидатов в профильном Комитете вопрос будет вынесен на голосование в Верховную Раду.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 ноября окончил прием заявок от претендентов на три вакантных места в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Конкурс был оглашен 2 ноября после того, как Верховная Рада 31 октября уволила трех членов Нацсовета (Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша) в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. У кандидатов был 21 день на подачу заявлений. Всего в состав Нацсовета входят восемь человек. Четверых членов регулятора назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок их полномочий – пять лет.

Фото: Александра Йорк

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