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Госдотация «Суспільного» в 2020-м составит 1,7 миллиарда гривен

от Telekritika
От Telekritika 361
Главная Новости Госдотация «Суспільного» в 2020-м составит 1,7 миллиарда гривен

До этого вещатель должен был получить 2 млрд грн из госбюджета на 2020 год.

Верховная Рада 14 ноября приняла госбюджет на 2020 год, в котором «Суспільному мовнику» уменьшили финансирование на 300 миллионов гривен. Таким образом, бюджет «Суспільного» в 2020 году составит 1 млрд 711 млн 516 тыс. грн. Об этом сообщил глава «Суспільного мовника» Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

Так, в итогах Комитета по второму чтению в пункте 13.2.1. сказано: «уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе «Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (код 3802080) на 300 млн грн».

Глава правления «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласания отметил, что «наименее финансируемый молдавский Общественный вещатель в Европе имеет для одного своего телеканала столько, сколько Украинский Общественный вещатель сейчас получил на 28 своих теле-и радиоканалов». Также Аласания пишет, что таким образом «Суспільне» получит лишь 80% полной суммы из бюджета, но данное финансирование — возможность для развития общественного вещания.

Ранее стало известно, что «Суспільне» в следующем году должно потратить госдотацию в сумме 2 миллиарда гривен. Министр Владимир Бородянский анонсировал, что половина этих денег должна пойти на производство «общественно важного контента». Член правления «Суспільного» Ярослав Лодыгин в сентябре уверял, что из 2 млрд гривен бюджета в 2020-м компания планирует потратить на производство контента только 120 миллионов гривен.

Напомним, в октябре сообщалось, что «Суспільне мовлення» получило технику от шведского министра, а в марте уведомлялось, что Япония выделила Украине грант для перехода телеканалов «Суспільного» на HD-вещание.

Фото: Александра Йорк

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