«Общественное» из 2 млрд гривен бюджета в 2020-м планирует потратить на контент только 120 миллионов

Общественный вещатель в 2020 году может получить 2 млрд гривен дотаций из государственного бюджета, из которых только 120 млн гривен планирует потратить на производство контента. В следующем году также планируется релонч телеканала «UA:Перший» и запуск замороженного ранее грантового проекта по строительству конвергентного ньюзрума. Об этом 16 сентября на пресс-конференции в рамках Kyiv Media Week сообщил Ярослав Лодыгин, член правления «UA:Общественное вещание», ответственный за платформу телевидения.

«Из той суммы, которая запланирована в госбюджете на общественного вещателя – 2 с лишним миллиарда гривен, на производство идет только 120 млн гривен. Еще 100 с лишним миллионов гривен – на технологическое переоснащение. Впервые за последние годы мы сможем обновить оборудование, купить новые камеры», – сообщил Ярослав Лодыгин. Питчинг проектов для «UA:Перший» в компании планируют провести в этом году.

Согласно проекту госбюджета на 2020-й, финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании может составить 2 млрд 11,5 млн гривен:

В 2020-м состоится очередной перезапуск телеканала «UA:Перший»: «Релонч этого канала нужен, поскольку сейчас люди продолжают путаться в предыдущих названиях и не понимают, что такое общественное вещание и чем оно отличается от государственного телевидения. Одна из наших задач – объяснить и показать это в первую очередь контентом. Мы планируем кардинально изменить облик «UA:Перший», сконцентрироваться на нем, ведь это тот канал, по которому о нас судят, по которому измеряют эффективность целого холдинга», – рассказал Ярослав Лодыгин.

Кроме того, Ярослав сообщил о том, что общественный вещатель планирует возобновить замороженный ранее грантовый проект по запуску технологического цифрового проекта NewsHouse: «Проект предусматривает сотрудничество с ВВС, DW и Internews. Это диджитальный проект по созданию новостей «360» – телевидение, радио и интернет. Будет запущен новостной сайт, оснащенный всем необходимым», – добавил Ярослав Лодыгин.

Напомним, 29 августа наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина новыми членами правления.

Фото: Александра Йорк