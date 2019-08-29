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Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин стали членами правления НОТУ

от Telekritika
От Telekritika 443
Главная Новости Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин стали членами правления НОТУ

29 августа наблюдательный совет НОТУ выбрал новых членов правления.

Наблюдательный совет НОТУ поддержал кандидатуры Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина, предложенные председателем правления Зурабом Аласанией. Они вошли в состав руководящего органа в результате тайного голосования.  

В релизе НОТУ сообщается, что Ярослав Лодыгин будет отвечать за платформу телевидения, а Дмитрий Хоркин – за платформу радио.

В то же время кандидатура Лилии Стиренко (ответственная за финансовое и планово-экономическое направление работы компании) не набрала достаточного количества голосов. Также в правлении осталась вакантной должность члена правления, ответственного за диджитал-платформу.

Кроме того, наблюдательный совет досрочно прекратил контракты с членами правления, которые продолжат работу над реформой общественного вещателя на новых должностях. Родион Никоненко займет должность директора по финансам в телерадиокомпании, Юрий Макаров станет шеф-редактором дирекции телевидения. Член правления Александра Кольцова, ответственная за платформу радио, уйдет в декретный отпуск, а ее обязанности будет исполнять новоизбранный член правления.

Члены правления Николай Чернотицкий и Инна Гребенюк продолжат выполнять обязанности, отвечая за административное и стратегическое направление работы компании соответственно.

Напомним, по закону «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» наблюдательный совет НОТУ избирает членов правления по предложению председателя правления сроком на четыре года. Правление является руководящим органом, осуществляющим управление текущей деятельностью телерадиокомпании.

Напомним, «Телекритика» писала, что региональные общественные вещатели получат 11 новых программ.

Фото: Facebook-страница Ярослава Лодыгина

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