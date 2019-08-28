Региональные общественные вещатели получат 11 новых программ

11 новых программ отобрали на конкурсе для эфиров региональных общественных вещателей. Авторы выбранных идей дорабатывали свои материалы с продюсерами филиалов, а также проводили экспертизу проектов с планово-экономическим, юридическим и производственным департаментами и технической дирекцией общественного вещателя.

В эфире «Общественного» осенью появятся:

• познавательная «Новая энциклопедия Подолья» на «UA:Винница»;

• видеопортреты «Люди UА» на «UA:Тернополь»;

• просветительский цикл «Черновицкие атланты» на «UA:Буковина»;

• реалити-шоу «Населенная земля» на «UA:Ровно»;

• приключенческая экспедиция «Артефакты» на «UA:Чернигов»;

• просветительский тележурнал «Казацкая победа» на «UA:Запорожье»;

• тревел-шоу «Путешествуем дома» на «UA:Полтава» и «Бук Маршрут» на «UA:Буковина»;

• цикл документальных историй «Сильные» на «UA:Днепр»;

• программы журналистских расследований «Под прицелом» на «UA:Сумы» и «Следы коррупции» на «UA:Одесса».



Важным условием для этих проектов был местный контекст: они рассказывают об истории, туристических объектах, выдающихся земляках или же коррупции, но обязательно о регионе, в котором вещает соответствующий филиал «Общественного».

«Мы рассчитываем, что сможем показать эти проекты не только в эфире региональных вещателей, но и на общенациональных платформах. Для продюсеров филиалов – это новый вызов, ведь, с одной стороны, никто лучше них о своем регионе не расскажет, а с другой – проекты должны быть понятны и интересны и соседям, чтобы привлечь к себе туристов, привлечь внимание высших уровней власти или просто – вызвать гордость за свою страну и граждан», – сказала генпродюсер регионального вещания «Общественного» Мария Фрей.

По ее словам, следующим этапом развития регионального вещания станет внесение разнообразия в эфиры филиалов благодаря производству на заказ. «Может показаться, что реформа общественного вещания в регионах уже окончена. Но на самом деле мы подошли только ко второму этапу – сотрудничеству с локальными продакшенами, которые в будущем смогут составить конкуренцию столичным».

Программы «Под прицелом» на «UA:Сумы» и «Следы коррупции» на «UA:Одесса» станут первыми проектами журналистских расследований по заказу «Общественного».

Напомним, согласно Концепции развития регионального вещания, до 2021 года запланировано расширение регионального производства исходя из потребностей аудитории каждой области, в частности благодаря сотрудничеству с местными продакшенами. Это, кроме возможности разнообразить контент региональных вещателей, будет способствовать развитию медиаиндустрии в регионах, повышению конкуренции и качества контента регионального направления, а также профессионального уровня медиаспециалистов в регионах.

Ранее «Телекритика» писала, что Кабмин профинансирует «Общественное», но потребует результатов.