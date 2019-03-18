🗣Google помогает вооруженным силам КНР
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🗣Google помогает вооруженным силам КНР

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Интернет 🗣Google помогает вооруженным силам КНР

Дональд Трамп заявил в Twitter, что Google помогает вооруженным силам КНР.

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.

«Google помогает Китаю и их вооруженным силам, но не США. Это ужасно! Хорошая новость в том, что [в ходе предвыборной гонки в 2016 году] Google помогал жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу…. И чем все закончилось?», — написал он в своем Twitter.

Как именно Google помогает Китаю – неизвестно. После публикации твита, представители Google опубликовали свою версию, указав, что с Китаем они не сотрудничают, а работают с правительством США «включая министерство обороны, во многих сферах, в том числе в кибербезопасности, рекрутинге и здравоохранении».

Напомним, Google избавился от 2,3 млрд рекламных объявлений за год.

Фото: Getty Images

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