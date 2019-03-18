🗣Google помогает вооруженным силам КНР

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.

«Google помогает Китаю и их вооруженным силам, но не США. Это ужасно! Хорошая новость в том, что [в ходе предвыборной гонки в 2016 году] Google помогал жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу…. И чем все закончилось?», — написал он в своем Twitter.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019

Как именно Google помогает Китаю – неизвестно. После публикации твита, представители Google опубликовали свою версию, указав, что с Китаем они не сотрудничают, а работают с правительством США «включая министерство обороны, во многих сферах, в том числе в кибербезопасности, рекрутинге и здравоохранении».

Statement from a Google spokesperson: "We are not working with the Chinese military. We are working with the U.S. government, including the Department of Defense, in many areas including cybersecurity, recruiting and healthcare.” https://t.co/4Wv9jVHv8R — Vivian Salama (@vmsalama) March 17, 2019

Напомним, Google избавился от 2,3 млрд рекламных объявлений за год.

Фото: Getty Images