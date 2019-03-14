🚮 Google избавился от 2,3 млрд рекламных объявлений за год

Самый распространенный из удаленных видов рекламы – фишинг (рассылка от имени известного бренда для получения личных данных). В 2018 году было удалено 58 млн примеров такого интернет-мошенничества.

Также Google полностью удалил рекламу из почти 1,5 млн приложений и порядка 28 млн страниц, которые нарушали правила компании. За искажение информации, некачественный или призывающий к ненависти контент в 2018 году реклама была удалена с 1,2 млн страниц, а также из 22 000 приложений. Около 15 000 сайтов в рекламной сети Google были заблокированы по тем же причинам.

Из-за размещения «опасного или уничижительного» контента корпорация удалила почти 74 000 интернет-страниц и около 190 000 рекламных объявлений.

Недавно мы отмечали 30-летие Интернета, а Тим Бернерс-Ли поделился опасениями по поводу его будущего.

Фото: Leon Neal/Getty Images