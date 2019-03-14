🚮 Google избавился от 2,3 млрд рекламных объявлений за год
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🚮 Google избавился от 2,3 млрд рекламных объявлений за год

от Telekritika
От Telekritika 20
Главная Интернет 🚮 Google избавился от 2,3 млрд рекламных объявлений за год

Корпорация Google за 2018 год удалила около 2,3 млрд недобросовестных рекламных объявлений. Это куда меньше, нежели годом ранее (3,2 млрд).

Самый распространенный из удаленных видов рекламы – фишинг (рассылка от имени известного бренда для получения личных данных). В 2018 году было удалено 58 млн примеров такого интернет-мошенничества.

Также Google полностью удалил рекламу из почти 1,5 млн приложений и порядка 28 млн страниц, которые нарушали правила компании. За искажение информации, некачественный или призывающий к ненависти контент в 2018 году реклама была удалена с 1,2 млн страниц, а также из 22 000 приложений. Около 15 000 сайтов в рекламной сети Google были заблокированы по тем же причинам.

Из-за размещения «опасного или уничижительного» контента корпорация удалила почти 74 000 интернет-страниц и около 190 000 рекламных объявлений.

Недавно мы отмечали 30-летие Интернета, а Тим Бернерс-Ли поделился опасениями по поводу его будущего.

Фото: Leon Neal/Getty Images

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