📢 Голобородько мог быть не президентом, а мэром

Директор по развитию «Квартала 95» Ирина Победоносцева рассказала российскому изданию «Медуза», что изначально сериал «Слуга народа» в продакшене думали снимать про мэра, а не про президента, но революция 2014 года расширила горизонты. Сооснователь студии Борис Шефир и гендиректор продакшена Иван Баканов рассказали, когда на самом деле у Зеленского возникла идея пойти в президенты.

Как вспоминает Победоносцева, после выхода первого сезона никто даже не думал ассоциировать Голобородько с самим Зеленским – и уж тем более никто не помышлял о том, что происходящее на экране может случиться в жизни. Шутили только внутри компании. «Как-то принесли в кабинет Зеленскому каравай и приветствовали его словами: “Здравствуйте, господин президент”. Так отмечали завершение съемок эпизода, в котором была примерно такая же сцена», – передает слова Победоносцевой издание.

Когда готовились ко второму сезону «Слуги народа», решили в реальности повторить еще одну сцену из сериала. Победоносцева предложила собрать деньги на продолжение съемок через краудфандинг. В фильме Голобородько именно так собирает средства на избирательный залог; точнее, сумму для учителя собирают в интернете его ученики. Однако, когда директор по развитию «Квартала 95» пришла к своему начальнику рассказать про краудфандинг, Зеленский ответил: «Давай с людей не будем брать денег пока. Мало ли, вдруг еще пригодится».

По словам Сергея Шефира, после выхода сериала у творческой команды были разговоры с действующими украинскими политиками, которые хвалили комедию за правдоподобность, выражали поддержку, а потом «уходили и продолжали делать грязные дела».

Решение о том, что идти в политику все-таки надо, было принято весной 2018 года в офисе «Квартала» на улице Белорусской, в курилке. Сама мысль о выдвижении в президенты пришла благодаря подчиненным Петра Порошенко

Издание пишет, что Борис и Сергей Шефиры сдали по полтора миллиона гривен в избирательный фонд кандидата – это максимум, который по закону может пожертвовать претенденту на президентскую должность частное лицо. «Вложился и сам Зеленский, а еще – его друзья и друзья друзей. В целом избирательная кампания обошлась примерно в 3,7 миллиона долларов. Такие деньги для студии «Квартал 95» – вполне реальная сумма, это примерно пятая часть годовой выручки компании», – пишет издание.

У Зеленского и Шефиров не только один кабинет на троих, но даже дома расположены по соседству. «У нас друг к другу на участке есть калитки, а заборы – только чтобы собаки не бегали. И есть общее место, чтобы шашлыки делать», – говорит Сергей Шефир.

Иван Баканов, гендиректор «Квартала 95» и начальник штаба Зеленского, учился с ним в одной школе. Лишение «Сватов» прокатки в конце 2017-го рассердило Зеленского, после чего он записал гневный ролик. Буквально через две недели после выхода этого ролика Баканов официально зарегистрировал политическую партию «Слуга народа». Как рассказал изданию Сергей Шефир, решение о том, что идти в политику все-таки надо, было принято весной 2018 года в офисе «Квартала» на улице Белорусской, в курилке.

Сама мысль о выдвижении в президенты пришла благодаря подчиненным Петра Порошенко. Политтехнолог президента Игорь Грынив еще в 2016 году начал измерять рейтинг Зеленского наряду с «настоящими» политиками. И уже тогда было понятно, что шанс побороться за власть у Зеленского есть. «Наступает в жизни такой момент, когда становится невыносимо от того, что происходит в стране, – говорит Шефир. – И хочется что-то уже менять».

Напомним, Сергей Шефир также сообщил, что годовая выручка «95-го квартала» составляет $20 миллионов, половину этих денег приносит контракт с «1+1».

Фото: Квартал 95