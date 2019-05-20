💰 Годовая выручка «95-го квартала» составляет $20 миллионов

Годовая выручка студии «Квартал 95» после потери российского рынка в 2014-м уменьшилась лишь на 30%. Сейчас она составляет около 20 миллионов долларов в год. Половину всей выручки генерируют доходы от продажи контента телеканалу «1+1». Об этом российскому изданию «Медуза» рассказал сооснователь студии Борис Шефир. Конкретных цитат Шефира издание не приводит.

Зато приводит расценки на сериал «Сваты» для российского и украинского телевидения, оценивая, как уход с российского рынка сказался на бизнесе продакшена. Картина была самым дорогим многосерийником «Квартала»: 12 серий удалось продать ВГТРК за три миллиона долларов, то есть по 250 тысяч долларов за серию – тогда как в Украине больше чем за 100 тысяч долларов серию не покупали.

Еще сильнее уход с российского рынка сказался на полнометражных фильмах. Для сравнения издание приводит сборы в прокате картин «Квартала 95» «Я, ты, он, она», вышедшей в конце 2018 года в Украине, и двух частей «Любви в большом городе» в России. «Я, ты, он, она» стала абсолютным рекордсменом по сборам среди всех украинских фильмов, снятых за годы независимости, – 2,6 миллиона долларов. Романтическая комедия «Любовь в большом городе» (2009) и ее продолжение «Любовь в большом городе – 2» (2010) от студии «Квартал 95» только в России собрали совокупно почти 20 миллионов долларов.

После потери рынка в РФ студия начала активнее работать с местным рынком и ориентироваться на Запад. Например, сериал «Слуга народа» был продан за границу – сперва в Эстонию и Казахстан, а потом мировому гиганту Netflix; тот показывает «Слугу народа» с субтитрами и собирается сделать дубляж на английском. Кроме того, идею сериала купил канал Fox.

Фото: скриншот YouTube