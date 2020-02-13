Футбольный клуб «Шахтер» получил интернет-лицензию для запуска телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 февраля принял решение выдать лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ телеканалу FCSD. Лицензию оформило ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер»». Данный вопрос был внесен в повестку дня внепланово – с голоса заместителя главы Ульяны Фещук. Телеканал представлял Андрей Бабешко, который в клубе курирует интернет-площадки. Он сообщил, что лицензия необходима уже сейчас, под ближайший запуск телеканала.

Телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине и будет вещать круглосуточно, транслируя как новые, так и архивные матчи «Шахтера», а также ряд тематических программ. «У нас есть 20-летний архив матчей – это один из самых больших архивов среди других спортивных клубов. Также у нас в планах делать свой продакшен – это аналитика после матчей: интервью с игроками, легендами, болельщиками и разноплановые проекты, связанные с футбольным клубом», — сообщил Андрей Бабешко.

FCSD – это инициалы клуба, оформлены как торговая марка, в эфире вещатель будет носить название «Шахтер ТВ». Канал планирует монетизироваться за счет размещения у провайдеров кабельного телевидения и ОТТ-сервисов, а также спонсорства (через собственный коммерческий отдел). Телеканал уже ведет предварительные переговоры с провайдерами. Свой сигнал FCSD будет доставлять по IP через компанию Cosmonova.

Представитель акцентировал на том, что клубный канал является отдельным вещателем от «Медиа Группы Украина». Просмотр телеканала будет возможен также онлайн на сайте клуба. Кроме того, клуб готовит к запуску еще один коммерческий проект, о котором будет уведомлено со временем.

От голосования воздержался Олег Черныш, указав на скромную презентацию: он предлагал перенести рассмотрение вопроса на неделю, чтобы клуб предоставил видеопрезентацию будущего канала. Другие члены ведомства не поддержали предложение. Лицензия будет выдана сроком на 10 лет.

Отметим, что ныне транслятором матчей ФК «Шахтер» являются телеканалы «Медиа Группы Украина» — «Украина», «Футбол 1/2». Каким образом будут распределены телеправа на матчи, не сообщалось. Футбольное вещание в МГУ курирует Александр Денисов. Причины запуска отдельного телеканала от медиагруппы, также не сообщались. Ранее уведомлялось, что МГУ будет дистрибутором нового канала.

Телеканал FCSD стал третьим вещателем, который оформил специфическую интернет-лицензию (после «Дачи» и HD Fashion & LifeStyle).

О запуске клубного телеканала ФК «Шахтер» «Телекритика» сообщала в средине января. Будущий телеканал должен стать клубным вещателем по аналогу телеканалов европейских футбольных клубов. В октябре 2019-го ФК «Шахтер» проводил конкурс на позицию ведущего клубного телевидения. Также клуб активно наполняет собственный YouTube-канал различными обзорами и закулисными съемками.

Напомним, МГУ 1 февраля запустила телеканал «Футбол 3». Новый вещатель должен заменить каналы «Футбол 1/2», которые 15 марта меняют политику дистрибуции – переходят на поштучную модель a la carte. Оба телеканала будут продаваться отдельным пакетом, стоимостью 109 грн в месяц для одного абонента. Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» будут доступны только у семи провайдеров: Oll.tv, Xtra.tv, «Воли», Vega, «Укртелекома», «Киевстара» и Vodafone.

Фото: «Шахтер»

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