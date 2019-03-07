📈 «Фрегат» также поднимает стоимость ТВ-подписки

Абоненты пакета «Базовый+» будут переведены на пакет «Стандарт+», стоимость которого составит 84 грн в месяц. Абоненты, у которых активирован пакет «Все включено», будут переведены на пакет Ultra All Inclusive стоимостью 148 грн. Сейчас стоимость пакета «Базовый+», где присутствуют только украинские телеканалы, составляет 53 грн в месяц; «Все включено» – 98 грн в месяц. Таким образом, стоимость ТВ-услуг в среднем вырастет на 50%.

«С 1 января 2019 года произошли значительные изменения в тарифах ретрансляции телеканалов медиагрупп в сетях провайдеров. Мы вынуждены поднять тарифы на предоставляемый сервис, но вместе с поднятием также увеличиваем наполняемость каждого из пакетов, чтобы услуга соответствовала вашим ожиданиям», – говорится в уведомлении компании на ее сайте.

«Фрегат» входит в десятку интернет-провайдеров Украины с базой свыше 200 тысяч абонентов. По данным консалтинговой компании BigDataUA, база абонентов кабельного ТВ в 2017-м у «Фрегат» составляла 60 тысяч. Провайдер предоставляет свои услуги в 11 городах Днепропетровской, а также в Запорожской и Полтавской областях, главный офис компании находится в Днепре.

Напомним, медиагруппы «1+1 медиа» и StarLightMedia утверждают, что рост роялти не оказывает существенного влияния на окончательную стоимость ТВ-услуги провайдера. В этом году стоимость каналов 4 ведущих телегрупп выросла на 4,5 гривны – с 6,9 до 10,5 гривны с абонента. С начала года у ряда провайдеров подорожали на 15–25% телевизионные услуги, включая кабельное телевидение, IPTV и ОТТ. Минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами в 2019-м не могут быть ниже 56–70 грн в зависимости от региона. В числе причин роста стоимости ТВ-услуг другими провайдерами назывались обслуживание сети, зарплаты сотрудникам и затраты на оборудование.

Как сообщала «Телекритика», участники рынка прогнозируют, что «классическим» кабельным провайдерам осталось всего 5 лет, за которые они должны нарастить рынок в 2,5 раза – до 10 млрд гривен.

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