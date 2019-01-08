Forbes тестирует искусственный интеллект
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Forbes тестирует искусственный интеллект

от Telekritika
От Telekritika 42
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Forbes разработал новую CMS на основе искусственного интеллекта. Она должна помочь контрибьюторам с написанием материалов.

Недавно мы писали о том, что ИИ учится писать рождественские сценарии, и на данный момент это получается у него коряво, но местами достаточно смешно.

Как сообщает издание Digiday, Forbes использовал ИИ в разработке черновиков статей для сотрудников издания.

Сейчас инструмент на базе искусственного интеллекта, который займется подготовкой черновиков статей, доступен только для редакции и старших контрибьюторов издания в Северной Америке. Но уже в первом квартале этого года инструмент должен стать доступным для всех авторов Северной Америки и Европы.

Bertie — новая CMS, которую Forbes запустил этим летом. На основе предыдущих публикаций она предлагает темы статей, а вскоре сможет подготавливать черновики материалов, чтобы авторы не писали статьи с нуля. Так, ИИ упростит работу сотрудникам Forbes не только в работе с текстом, но и с мультимедийным контентом на сайтах издания.

Например, автор, пишущий об автомобильной промышленности, получит черновик статьи о Tesla со ссылками на материалы по этой теме, опубликованные в Forbes и других изданиях, а также  подберет изображения, которые могут улучшить публикацию.

Потребности контрибьюторов – приоритетная задача разработчиков Forbes, ведь журналисты выпускают ежедневно около 300 материалов. Поэтому ИИ Bertie был разработан с целью помочь контрибьюторам с выпуском материала. На сегодня новая CMS недостаточно «умна», чтобы предлагать достойный, не требующий доработки материал. Информация, которую она выдает, скорее похожа на поток мыслей, за которые сотрудник Forbes может ухватиться и написать собственную статью. К тому же контрибьюторы и репортеры добавляют в текст мнения и выводы, которые ИИ, вероятно, не сможет найти.

Как видим, возможности искусственного интеллекта остаются ограниченными в том, что касается креативных задач, которые не базируются на расчетах и анализе данных.

Фото: pixabay.com

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