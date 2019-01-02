Искуственный интеллект написал рождественские сценарии

Специалисты MIT Technology Review решили поэкспериментировать и создать с помощью нейросетей комедийный шедевр. Для этой задачи алгоритму показали 360 сценариев рождественских фильмов из «Википедии», на основании которых он смог бы придумать свой собственный сюжет. Как впоследствии оказалось, заставить нейросети «писать» смешно довольно сложно.

Для работы был взят алгоритм textgenrr. У него есть 2 режима: вы можете использовать буквы для генерации слов в стиле других слов или использовать слова для генерации предложений в стиле других предложений. Каждый из режимов имеет настройки, которые можно регулировать в соответствии с желаемыми результатами. Ученые сфокусировались на трех основных настройках: количестве слоев, количестве эпох и температуре.

Слои отвечают за сложность нейронной сети. Чем их больше, тем сложнее данные, с которыми сети могут работать.

Эпохи – данные, которые ИИ предоставляет перед формированием конечного результата.

Температура – креативный параметр. Чем она ниже, тем более общие слова будет выбирать нейросеть.

Вот примеры того, что получилось при высокой температуре и растущем числе эпох:

Эпоха 6

И мальчик сын работает, чьи проблемы рождены религиозными (And boy son working whose issues born religious can a).

Макс Маккалистер Эви, кто верен своему Рождеству в вопросе партнера (Max mccallister evie to who true to her christmas the in partner question).

Сирота и Маккалистер, квартира вора самого праздника (Orphan and mccallister apartment thief most holiday).

Эпоха 8

Пригородный владелец выезжающей команды коротко злой, чтобы на что она непослушная попытка непослушного в побег жизнь узнает окрестности были их дома обстоятельства навестить вас (Suburban owner away team short evil to at that she the naughty attempt naughty into of escape life learns neighborhood were their house circumstances visit you to).

Вторая мировая война найти ретривер к друзьям (WWII find retriever to to to the friends for).

Мама-супружеская пара принимает пацифистскую дешевую семью, рассказывает уютные подарки клонам беззубым (A mother couple a a takes pacifist three cheap family tells cozy presents clone to toothless).

Как видите, получился просто набор слов, смешной и нелепый. Специалисты десятки раз перенастраивали параметры, но пришли к выводу, что лучше ничего не получится, и большинство предложений будут настолько же ужасными, насколько и хорошими. Например, нейросеть предложила назвать фильмы «Рождественская миля», «Оно-Санта», «Гранж-рождество».

Проблема несуразицы выданных сценариев комплексная. Во-первых, 360 взятых сценариев – очень маленькое количество, ведь для получения хорошего результата, нужен большой массив данных.

Во-вторых, причиной неудач является сам алгоритм texthenrnn, который по мнению специалистов не так хорош, как его альтернативы.

Главная причина провала – ограничения генерирования предложений с помощью нейросети. На сегодня ИИ не справляется с креативными задачами, хотя он действительно хорош в анализе, статистике и применении шаблонов в данных. По словам специалистов, для того чтобы ИИ выдал хотя бы смешное словосочетание или предложение, понадобится немало времени и усилий.

Вот, что из лучшего получилось у ИИ в результате:

Синопсис

Семья рождественского террориста, впервые предложившая стать королем для нового города, чтобы сражаться.

Принцесса людоедов поблизости на Рождество (A princess ogre nearby cross by on the Christmas).

Ангел Санты заминка с завода (An angel of Santa’s hitch from the plant)

Названия

«Рождественская миля» (The Christmas Mile)

«Гранж-Рождество» (The Grange Christmas)

«Оно-Санта» (It Santa)

«Ночной Клаус» (The Night Claus)

«Рождественский Мистер» (A Christmas Mister)

Фото: Getty