🙈 Finita la commedia. Paramount Comedy, Niki Kids и Niki Junior вместо штрафов получили предупреждение

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 7 февраля назначил предупреждение телеканалам Paramount Comedy (ООО «Вижн медиа»), а также Niki Kids и Niki Junior (ООО «Дитяче телебачення») за несоблюдение 50%-й квоты национального продукта. За данное решение члены регулятора проголосовали единогласно. 24 января они отменили свои решения о вынесении штрафов по трем этим каналам – член Нацсовета Сергей Костинский признал свою ошибку при подготовке текста проекта решений. Регулятор обязал лицензиатов в течение месяца привести в соответствие свою деятельность требованиям действующего законодательства.

Предупреждение Niki Kids и Niki Junior было вынесено за то, что 14 сентября 2018 года общий объем вещания национального аудиовизуального продукта составил 1,5% у NIKI kids и 1,75% – у NIKI junior (22 и 25 минут в сутки, соответственно). В эфире Paramount Comedy 4 декабря 2018 года объем национального аудиовизуального продукта составил 48,22%, что по факту составляет 11 часов 34 минуты – телеканал недобрал до выполнения квоты 26 минут.

Напомним, 10 января были оштрафованы Niki Kids и Niki Junior, а 17 января – Paramount Comedy, после чего двое членов Нацсовета – Ольга Герасимьюк и Олег Черныш – в комментарии «Телекритике» заявили, что не получали в финальных документах проект решений о штрафе и голосовали за предупреждение для канала, заподозрив коллег из президентской четверки в подмене решения. Во время голосования на экран был выведен проект решения об объявлении предупреждения, соответствующая информация была обнародована и на сайте Нацсовета в разделе «Новости», но в скором времени был изменен ее текст – с вынесения предупреждения на вынесение штрафа. Сергей Костинский и Ульяна Фещук путались в комментариях «Телекритике».

Сергей Костинский на заседании 7 февраля уверял, что на этот раз решение о предупреждении трем каналам корректное. Он объяснил, что часть 11 статьи 72 закона «О телевидении и радиовещании» предусматривает, что нарушение по квоте национального продукта карается штрафом в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора для «телерадиоорганизаций, осуществляющих радиовещание». Телеканалы за нарушение квоты нацпродукта должны получать предупреждение и только в случае повторного нарушения – штраф. Для всех трех телеканалов в данном случае нарушение по квоте национального продукта было первым.

Юрист-консультант «1+1 медиа» Ирина Стройко указала на незначительность нарушения, объяснив, что телеканал Paramount Comedy причислял к национальному и собственному продукту 25-минутную интерактивную программу «Кофе с друзьями». Она также напомнила, что в прошлые годы в практике регулятора был случай, когда телеканалу Lale регулятор простил нарушение квоты национального продукта. Сергей Костинский назвал сравнение некорректным, регулятор пошел на уступку Lale, потому что это крымскотатарский канал.

Ранее регулятор голосовал за корректные проекты решений по квоте национального продукта. К примеру, в августе 2017 года телеканал «Пиксель» (группа «Интер») за нарушение квоты национального продукта (25% вместо 50%) получил предупреждение. Осенью 2017-го глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар инициировала законопроект, целью которого было уменьшить с 50% до 25% квоту национального продукта для тематических каналов, которые представляют иностранных вещателей и анимационные каналы. Однако законопроект не был вынесен на первое чтение.

Телеканал Paramount Comedy – партнерский вещатель группы «1+1 медиа» и американского телехолдинга Viacom. Телеканалы NIKI kids и NIKI junior находятся в собственности медиаменеджера Рудольфа Кирноса, вместе с музыкальными EU Music и 4ever Music они входят в условную группу каналов Vianet.

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