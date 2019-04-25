💼 Федиенко в третий раз переизбрали главой Интернет-ассоциации
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💼 Федиенко в третий раз переизбрали главой Интернет-ассоциации

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Интернет 💼 Федиенко в третий раз переизбрали главой Интернет-ассоциации

Его заместителем стал Анатолий Пятников из «ІТ Телесети». 

Члены правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ)  крупнейшей телекомассоциации, 25 апреля на своем собрании переизбрали главу правления. В третий раз ассоциацию возглавил Александр Федиенко. Его заместителем стал Анатолий Пятников – совладелец киевского провайдера «ІТ Телесеть». Об этом «Телекритике» сообщил источник в ИнАУ.

Напомним, 19 апреля члены ИнАУ переизбрали членов правления. По сравнению с предыдущим составом, влияние в ассоциации укрепила группа компаний «Ланет» – ведущий телекомпровайдер кабельного телевидения и интернета, а также магистральный оператор «Омега телеком». Всего в правлении 10 человек, их срок правления – 1 год. В новый состав правления, в частности, не прошел заместитель главы ИнАУ Николай Крылов, который находился в сфере влияния нынешнего главы Александра Федиенко.

Напомним, глава ИнАУ Александр Федиенко находится на своей должности последние два года. Недавно он сообщил о планах инициировать обращение ассоциации к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить указ Петра Порошенко о блокировках сайтов в интернете, что вызвало общественный резонанс.

Фото: Facebook-cтраница Александра Федиенко

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