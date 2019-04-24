🚦 Интернет-ассоциация находится в процессе смены власти
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🚦 Интернет-ассоциация находится в процессе смены власти

от Telekritika
От Telekritika 103
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Ассоциация 19 апреля переизбрала правление, 25 апреля члены правления должны определиться с главой правления.

19 апреля члены Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) крупнейшей телекомассоциации, на своем съезде обновили состав правление. На 25 апреля запланировано первое заседание правления, на котором должны переизбрать (или выбрать) нового главу правления. По сравнению с предыдущим составом, влияние в ассоциации укрепила группа компаний «Ланет» – ведущий телекомпровайдер кабельного телевидения и интернета, а также магистральный оператор «Омега телеком».

Всего в правлении значится 10 человек, их срок правления – 1 год. Из состава правления вышли заместитель главы ИнАУ Николай Крилов (из сферы влияния нынешнего главы Александра Федиенко), представитель одесских провайдеров Юрий Каргаполов и экс-техдиректор «Ланета» Антон Марчук. Вместо них в состав правления ИнАУ вошли Сергей Лева (ТОВ «Ланет Телеком»), Виктор Мазур (ТОВ «НВО “Ромсат”») и Александр Савчук (директор ТОВ «Атраком»). Переизбраны следующие 7 членов: Александр Глущенко (представляет ТОВ «Максимум-Нет»), Константин Жакун (ТОВ «МИПС ГРУП»), Михаил Комиссарук (ТОВ «УкрНет»), Анатолий Пятников (ТОВ «ІТ Телесеть»), Александр Савчук (ТОВ «Атраком»), Андрей Соломаха (выдвинут от киевского ТОВ «Нашнет»), Максим Тульев (ТОВ «НетАссист») и Александр Федиенко (ТОВ «ИМК»).

У компаний «Ланет Телеком» и «Ромсат» один собственник – Виктор Мазук. Компании «Атраком» и «Максимум-нет» объединяет один совладелец – Олег Шевчук, собственник крупнейшего магистрального оператора «Омега телеком». К орбите влияния последнего можно отнести также члена правления Андрея Соломаху – он является заместителем директора ОТТ-оператора «Омега TV» из группы «Омега телеком».

Также на съезде 19 апреля члены ИнАУ приняли 30 новых членов. Одновременно из состава ИнАУ было исключено 8 компаний, имеющих задолженность по оплате членских взносов, и ликвидированные. Таким образом, число членов ИнАУ составляет 226 компаний: 164 действительных и 62 ассоциированных.

Напомним, глава ИнАУ Александр Федиенко находится на своей должности последние два года. Недавно он сообщил о планах инициировать обращение ассоциации к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить указ Петра Порошенко о блокировках сайтов в интернете, что вызвало общественный резонанс.

Фото: pixabay

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