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Европейский вещательный союз выпустил пособие по гендерному равенству для медийщиков

от Telekritika
От Telekritika 507
Главная ТВБизнес Европейский вещательный союз выпустил пособие по гендерному равенству для медийщиков

Пособие призвано помочь общественным вещателям соблюдать гендерный баланс.

Европейский вещательный союз (ЕВС) выпустил пособие по вопросам гендерного равенства для общественных вещателей, сообщает пресс-служба «UA: Суспільне мовлення».

Пособие опирается на ряд принципов, по которым работает ЕВС. Вот некоторые из основных:

  • гендерное равенство является не только основным правом человека, но и фундаментом для успешного и стабильного мира;
  • глобальная экономика не может работать в полную силу, а систематические ограничения сдерживают значительную часть мирового населения;
  • равенство и разнообразие являются обязательными условиями для демократического общества.

Результаты исследований, которые уже провели в общественных вещателях-членах ЕВС, показали, что обеспечение гендерного равенства в коллективах способствует развитию и является важным элементом достижения успеха в рабочих процессах.

В частности, в France Television начали применять специальный алгоритм, чтобы придерживаться гендерного равенства при выборе кандидатов на те или иные должности. Так, если на должность претендуют мужчина и женщина с одинаковыми навыками и квалификацией, предпочтение отдается представителю того пола, которого меньшинство в коллективе.

Swedish Radio придерживаются гендерного баланса даже в выборе вижуалов для соцсетей. Объявления о вакансиях составляют в инклюзивном и гендерно нейтральном тонах.

Для CBC/Radio-Canada разнообразие стало одним из принципов развития на 2020-2022 годы. Вещатель начал работу в этом направлении еще в 1970-х, и в настоящее время 62,4% руководящего состава компании — женщины.

Скачать полную версию пособия можно на сайте Европейского вещательного союза.

Напомним: 1+1 media подвела итоги борьбы с пиратством в 2019 году.

Фото: ЕВС

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