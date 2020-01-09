Европейский вещательный союз выпустил пособие по гендерному равенству для медийщиков

Европейский вещательный союз (ЕВС) выпустил пособие по вопросам гендерного равенства для общественных вещателей, сообщает пресс-служба «UA: Суспільне мовлення».

Пособие опирается на ряд принципов, по которым работает ЕВС. Вот некоторые из основных:

гендерное равенство является не только основным правом человека, но и фундаментом для успешного и стабильного мира;

глобальная экономика не может работать в полную силу, а систематические ограничения сдерживают значительную часть мирового населения;

равенство и разнообразие являются обязательными условиями для демократического общества.

Результаты исследований, которые уже провели в общественных вещателях-членах ЕВС, показали, что обеспечение гендерного равенства в коллективах способствует развитию и является важным элементом достижения успеха в рабочих процессах.

В частности, в France Television начали применять специальный алгоритм, чтобы придерживаться гендерного равенства при выборе кандидатов на те или иные должности. Так, если на должность претендуют мужчина и женщина с одинаковыми навыками и квалификацией, предпочтение отдается представителю того пола, которого меньшинство в коллективе.

Swedish Radio придерживаются гендерного баланса даже в выборе вижуалов для соцсетей. Объявления о вакансиях составляют в инклюзивном и гендерно нейтральном тонах.

Для CBC/Radio-Canada разнообразие стало одним из принципов развития на 2020-2022 годы. Вещатель начал работу в этом направлении еще в 1970-х, и в настоящее время 62,4% руководящего состава компании — женщины.

Скачать полную версию пособия можно на сайте Европейского вещательного союза.

Напомним: 1+1 media подвела итоги борьбы с пиратством в 2019 году.

Фото: ЕВС

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