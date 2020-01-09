1+1 media подвела итоги борьбы с пиратством в 2019 году

Юристы группы 1+1 media в прошлом году отправили 62 претензии правонарушителям. С помощью адвокатов Smartsolutions Law Group, партнера 1+1 media в области борьбы с пиратством, группа инициировала открытие 22 новых уголовных производств. Мероприятия прошли в рамках стратегии группы по защите телевизионного контента и прав его производителей и правообладателей, сообщает пресс-служба холдинга.

Совместно с работниками Департамента киберполиции Национальной полиции было проведено 12 фиксаций нарушений прав интеллектуальной собственности. С помощью Smartsolutions Law Group в рамках открытых 22 уголовных производств в 2019-м было проведено 8 экспертных исследований, 14 санкционированных обысков, объявлено подозрения 6 лицам и направлено 4 обвинительных акта к рассмотрению в суде по результатам досудебного расследования. Общее текущее количество уголовных производств против нарушителей, открытых по заявлениям группы, составляет уже более 50. Группой было также подано 9 заявлений о нарушениях, связанных с деятельностью кардшарингових сервисов.

«Уже много лет 1+1 media ведет активную борьбу с нелегальным потреблением контента. Достижения 2019 года в этом направлении демонстрируют положительную динамику в привлечении к ответственности физических лиц, предприятий и стримингових веб-сайтов, которые транслировали телеканалы группы, не платя за это деньги и, фактически, занимались незаконным распространением телевизионного контента. Уверен, что эти цифры станут предупредительными для тех, кто в будущем планирует выбрать для себя нелегальный способ использования контента правообладателей», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

За год в результате мирного урегулирования спора 1+1 media заключила 10 соглашений с провайдерами программных услуг (нарушителями). «Мы всегда готовы к диалогу и мирному урегулированию любых споров до момента открытия уголовного производства. Именно поэтому мы осуществляем постоянный мониторинг нарушений и ведем активную претензионную деятельность. Но если нарушители не реагируют на наши обращения, за работу берутся адвокаты. Уверены, что привлечение преступников к уголовной ответственности является наиболее действенным способом защиты своих прав, что, несмотря на длительный процесс, не позволяет избегать наказания. Сейчас наши гражданские иски в рамках уголовных производств уже достигают миллионов гривен. В этом году в особом фокусе нашего внимания будет кардшаринг. Также мы планируем инициировать ряд изменений в законодательстве по упрощению процедуры привлечения преступников к ответственности и его усиление за нарушение прав интеллектуальной собственности», − отметил Вячеслав Миенко, директор по GR группы 1+1 media.

Телегруппа напоминает, что для защиты прав производителей и владельцев контента группа 1+1 media вместе с другими украинскими правообладателями в 2013 году присоединилась к антипиратской инициативе «Чистое небо». Совместными усилиями участники «Чистого неба» развивают рынок легального аудиовизуального контента в отечественном медийном пространстве и ведут активную борьбу с сайтами и провайдерами, которые используют защищенный правом интеллектуальной собственности контент без разрешения правообладателей.

Фото: Александра Йорк

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