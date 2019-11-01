Евгений Киселев запускает собственный YouTube-канал

Журналист и телеведущий Евгений Киселев будет вести собственную передачу в YouTube. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Я всю жизнь проработал штатным сотрудником каких-то телекомпаний, государственных или частных. Надо мной всегда были их владельцы, начальники, какие-то кураторы – всех не перечесть. Вообще-то мне везло – чаще это были умные, образованные, порядочные, профессиональные люди. Впрочем, не всегда.

Короче, я подумал и решил, что пора, наконец, поработать на себя. Тем более, теперь это можно сделать в интернете, где все большим спросом пользуются YouTube-каналы. И вот я тоже запускаю свой канал – ниже ссылка на промо. Но уже сегодня вечером мы выложим там первую программу. О чем она – пока секрет. Скоро узнаете. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь!», — написал Евгений.

«Телекритика» обратилась к Евгению Киселеву за комментарием касательно новой программы. Пока журналист не дал нам ответа. Следите за обновлением новости.

Шеф-редактор «Радио НВ» Валерий Калныш в комментарии «Телекритике» сообщил, что Киселев продолжает делать программу на радио.

Напомним, что ранее Евгений Киселев работал на телеканале NewsOne, затем — на Прямом канале, а со 2 сентября журналист начал сотрудничество с «Радио НВ».

Фото: «Прямой»

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