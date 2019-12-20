Две радиостанции Возняка получили места в цифровой радиосети Киеве

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании 20 декабря определил победителей конкурса на 2 места в цифровой радиосети Киева стандарта T-DAB. Победителями стали радиостанции, которые связывают с одесским бизнесменом Андреем Возняком – «Просто радио» (ООО «Ради.О») и «Радио Майями» (Предприятие «Радиокомпания «Супер-Нова»). Вещание будет осуществляться в частотном блоке 11D (частота 222,064 МГц).

Лицензии на вещание будут выдані сроком на 7 лет. Требованиями к программной концепции запрещена ретрансляция программ других вещателей. Радиостанции заняли места джазового Old Fashioned Radio и радиостанции украинской музыки «Радио Zemlya». 22 августа эти радиостанции отказались от своих цифровых лицензий, после чего Нацсовет огласил новый конкурс. Ранее радиостанции не прошли проверку Нацсовета на предмет соблюдения программной концепции и квот. Регулятор тогда простил радиостанциям нарушения, но это не изменило решения вещателей уйти из-под регуляции Нацсовета в интернет.

Отметим, 20 ноября свое цифровое вещание в Киеве прекратили радиостанции «Країна FM» и Hype radio. Радиостанции остановили свое вещание, не отказываясь от лицензий, проверки на предмет отсутствия вещания регулятор не оглашал.

Напомним, экспериментальное цифровое радио DAB+ было запущено в Киеве 15 июня 2018 года. Это проект Нацсовета и Концерна РРТ (оператор цифровой радиосети). Вещание обеспечивают два передатчика на улицах Дорогожицкой и Саперно-Слободской. Емкость цифровой сети составляет 14 радиостанций. Нацсовет пролицензировал такие радиостанции: три радиостанции современной украинской музыки – «Радио Zemlya», «Країна ФМ» и «Промінь»; разговорные радиостанции – «Украинское радио» и «Прямой ФМ»; разговорно-музыкальную – «Бизнес радио»; электронно-танцевальные – Hype radio и DJFM; рок-станцию – Power FM; джазовую – Old Fashioned Radio, культурологическую – «Радио Культура»; религиозную – «Радио Мария», крымскотатарскую «Радио Мейдан» и военно-патриотическую «Армия FM». Отдельные цифровые радиостанции создавали совместную ассоциацию, которая должна была промотировать проект цифрового радио среди киевлян. Чтобы слушать цифровое радио, киевлянам нужно обзавестись специальными приемниками стоимостью $50–80.

Фото: pixabay

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