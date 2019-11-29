Еще две радиостанции приостановили свое вещание в цифровой сети Киева

20 ноября свое цифровое вещание в Киеве прекратили радиостанции «Країна FM» и Hype radio. Радиостанции вещали в блоке 11D эфирной цифровой радиосети T-DАB. Вместо них на цифровых приемниках отображено: PROGRAM2 и PROGRAM3. Вещание 12 других радиостанций продолжается без изменений. Об этом пишут пользователи сети.

Ранее, 22 августа, от цифровых лицензий отказались джазовое Old Fashioned Radio и радиостанция украинской музыки «Радио Zemlya». Радиостанции не прошли проверку Нацсовета на предмет соблюдение программной концепции и квот. Регулятор тогда простил радиостанциям нарушения, но это не изменило решения вещателей уйти из-под регуляции Нацсовета в интернет.

Экспериментальное цифровое радио DAB+ было запущено в Киеве 15 июня 2018 года. Это проект Нацсовета и Концерна РРТ. Вещание обеспечивают два передатчика на улицах Дорогожицкой и Саперно-Слободской. Емкость цифровой сети составляет 14 радиостанций. Нацсовет пролицензировал такие радиостанции: три радиостанции современной украинской музыки – «Радио Zemlya», «Країна ФМ» и «Промінь»; разговорные радиостанции – «Украинское радио» и «Прямой ФМ»; разговорно-музыкальную – «Бизнес радио»; электронно-танцевальные – Hype radio и DJFM; рок-станцию – Power FM; джазовую – Old Fashioned Radio, культурологическую – «Радио Культура»; религиозную – «Радио Мария», крымскотатарскую «Радио Мейдан» и военно-патриотическую «Армия FM». Отдельные цифровые радиостанции создавали совместную ассоциацию, которая должна была промотировать проект цифрового радио среди киевлян.

Месяц вещания в киевской цифре обходился радиостанциям в пределах 2 тыс. гривен. Оператор цифрового радио DAB+ – государственный Концерн РРТ. В предприятии указывали, что проект будет безубыточным в случае полного заполнения мультиплекса. Член Нацсовета Сергей Костинский, который курирует проект цифрового радио, на заседании 22 августа, когда от лицензий отказывались ORF и Zemlya, сообщил, что регулятор подготовит новый конкурс вещателей, поскольку на их места есть желающие. На данный момент конкурс все еще не проведен.

Чтобы слушать цифровое радио, киевлянам нужно обзавестись специальными приемниками стоимостью $50–80, слушателями цифрового радио могут стать также водители автомобилей со встроенными цифровыми приемниками. По данным Нацсовета, в прошлом году охват сети цифрового радио мог составлять 20 тысяч авто.

Напомним, в июне 2018-го Нацсовет заказывал у Госцентра радиочастот просчет частот для запуска цифрового радио DAB+ во Львове.

Фото: pixabay

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