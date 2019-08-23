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Две радиостанции отказались от цифрового радиовещания из-за регуляции Нацсовета

от Telekritika
От Telekritika 485
Главная Новости Две радиостанции отказались от цифрового радиовещания из-за регуляции Нацсовета

Регулятор простил радиостанциям нарушения, но это не изменило их решения уйти из-под регуляции Нацсовета в интернет.

Джазовое Old Fashioned Radio и радиостанция украинской музыки «Радио Zemlya» отказались от лицензий на цифровое вещание в киевской сети DAB+. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 22 августа согласовал соответствующее заявление юридических лиц вещателей – ООО «Воздвиженка Артc Хауз» и благотворительной организации «Благодійний фонд «Мейдейарт». Радиостанции останутся вещать в интернете.

В июле обе радиостанции не прошли плановую проверку цифровых радиостанций на несоблюдение программных концепций: изменение формата (с музыкально-развлекательного на музыкальный) и уменьшение количества программ разных жанров. Представители радиостанций сетовали на смену концепции из-за того, что DAB+ слушают очень мало киевлян, и сигнал радиостанций прерывается. На заседании 18 июля Нацсовет принял нарушение к сведению, предоставив вещателям месяц на исправление.

Позже регулятор рассматривал результаты проверки по еще одной цифровой радиостанции – Hype radio (она имела практически аналогичные нарушения) и также не наложил санкций, приняв результаты проверки к сведению.

Член Нацсовета Сергей Костинский на заседании 22 августа сообщил, что регулятор подготовит новый конкурс вещателей, поскольку на их места есть желающие.

Экспериментальное цифровое радио DAB+ было запущено в Киеве 15 июня 2018 года. Вещание обеспечивают два передатчика на улицах Дорогожицкой и Саперно-Слободской. Емкость цифровой сети составляет 14 радиостанций. Нацсовет пролицензировал: три радиостанции современной украинской музыки – «Радио Zemlya», «Країна ФМ» и «Промінь», разговорные радиостанции «Украинское радио» и «Прямой ФМ», разговорно-музыкальное «Бизнес радио», электронно-танцевальные Hype radio и DJFM, рок-станцию Power FM, джазовое Old Fashioned Radio, культурологическое «Радио Культура», религиозное «Радио Мария», крымскотатарское «Радио Мейдан» и военно-патриотическое «Армия FM».

Месяц вещания в цифре обходился радиостанциям в пределах 2 тыс. гривен. Оператор цифрового радио DAB+ – государственный Концерн РРТ. Чтобы слушать цифровое радио, киевлянам нужно обзавестись специальными приемниками стоимостью $50–80, слушателями цифрового радио могут стать также водители автомобилей со встроенными цифровыми приемниками. По данным Нацсовета, в прошлом году охват сети цифрового радио мог составлять 20 тысяч авто.

В июне 2018-го Нацсовет заказывал у Госцентра радиочастот просчет частот для цифрового радио во Львове.

Фото: pixabay

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