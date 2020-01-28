Дочь Оли Поляковой станет амбассадором Высшей Школы Media & Production 1+1 media

С 15 февраля 2020 года в рамках Детской медиашколы Высшей Школы Media & Production стартует новый курс «Детская медиашкола», амбассадором которого стала 14-летняя Мария Полякова, дочь поп-дивы украинской сцены Оли Поляковой, сообщает пресс-служба холдинга 1+1 media.

«Для нового курса мы решили пригласить Марию Полякову, ведь она с детства знает особенности телевизионной профессии и специфику работы в шоу-бизнесе. Маша и наши студенты одного возраста, что позволит добавить к процессу обмена опытом еще больше неформальности и непринужденности, что точно скажется на общей атмосфере во время учебы. Именно это наша команда и хочет дать студентам», ‒ прокомментировал Юрий Билокур, руководитель Высшей Школы Media & Production.

Курс рассчитан на детей в возрасте от 8 до 15 лет и продлится 1 месяц. Его учебная программа будет содержать 6 модулей по отдельным направлениям: журналист, оператор, ведущий, режиссер, влогер, репортер. Студенты смогут попробовать себя в разных ролях и определять, какой из векторов будущей телевизионной карьеры им больше нравится.

Обучение будут проводить специалисты 1+1 media, а отдельные занятия программы ‒ гости курса: звезды шоу-бизнеса и ведущие канала «1+1» и «2+2», которые будут делиться советами из собственного опыта и давать свои наставления для совершенствования профессиональных навыков участников курса.

Напомним также: ранее стало известно, что в правление 1+1 media вошел исполнительный директор группы Александр Белый.

Фото: instagram Маши Поляковой

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