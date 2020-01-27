В правление 1+1 media вошел исполнительный директор группы Александр Белый

Исполнительный директор 1+1 media Александр Белый вошел в состав правления группы.

Александр Белый присоединился к группе 8 января 2020 года и возглавил исполнительную дирекцию 1+1 media.

Белый имеет более 15 лет опыта в финансовой сфере. Карьерный путь Александр начал с работы в компаниях Ernst & Young и «Мироновский Хлебопродукт», а также Primecap Cyprus Ltd и Terrasoft. В 2016-2017 годах Белый работал заместителем финансового директора холдинга 1+1 media.

Напомним, что в состав Правления группы 1+1 media входят генеральный директор медиагруппы и председатель правления Ярослав Пахольчук, коммерческий директор ООО «Глобал Медиа Групп» Валерий Вареница, руководитель бизнес-единицы «Телевизионный бизнес» Максим Кривицкий, директор по GR Вячеслав Миенко, директор «1+1 Digital и Инновации» Анна Ткаченко, финансовый директор Дмитрий Тузов.

Фото: 1+1 media

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!