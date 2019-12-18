Disney готовит для своего стримингового сервиса сериал о сыщике и его собаке

Студия Disney планирует адаптировать комедию 1989 года «Тёрнер и Хуч»/Turner & Hooch в сериал для своего стриминг-сервиса Disney Plus. Об этом сообщает Variety.
Даты начала съемок и выхода шоу пока неизвестны. Проект пока находится на ранней стадии разработки. Известно лишь, что сценаристом и исполнительным продюсером будущего сериала стал Мэтт Никс («Одаренные», «Черная метка»).
Оригинальная картина с Томом Хэнксом в главной роли рассказывала историю непростых и порой забавных отношениях сыщика и его нового четвероногого друга. Лента Роджера Споттисвуда стала хитом проката, заработав $ 71 млн при 13-миллионом бюджете.
Напомним, HBO готовит сериал по роману в жанре киберпанк и снимает сериал про взлет и падение одного из самых дорогих стартапов в мире — компании WeWork. Netflix готовит бизнес-сериал о музыкальном стриминге Spotify.
Фото: официальный постер фильма