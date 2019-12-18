Disney готовит для своего стримингового сервиса сериал о сыщике и его собаке

Студия Disney планирует адаптировать комедию 1989 года «Тёрнер и Хуч»/Turner & Hooch в сериал для своего стриминг-сервиса Disney Plus. Об этом сообщает Variety.

Даты начала съемок и выхода шоу пока неизвестны. Проект пока находится на ранней стадии разработки. Известно лишь, что сценаристом и исполнительным продюсером будущего сериала стал Мэтт Никс («Одаренные», «Черная метка»).