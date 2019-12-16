НовостиСериалы

HBO готовит сериал по роману в жанре киберпанк

от Telekritika
От Telekritika 329
Главная Новости HBO готовит сериал по роману в жанре киберпанк

Сериал будет снят по знаменитому роману Нила Стивенсона – «Лавина».

HBO разрабатывает сериал по фантастическому роману Нила Стивенсона в жанре киберпанк – «Лавина» (Snow Crash). В режиссерском кресле проекта, который выйдет на стриминговом сервисе HBO MAX, создатель «Чужих на районе» и «Рожденного стать королем» Джо Корниш. Об этом сообщает deadline.

Сам режиссер поработает над сценарием с Майклом Бэколлом, соавтором «Скотта Пилигрима против всех» и дилогии «Мачо и Ботан». Шоураннерами выступят Майкл Бэколл и Анджела Робинсон («Секс в другом городе»/L World). Продюсером будущего сериала стал ветеран киноиндустрии  («Индиана Джонс», «Полтергейст», «Назад в будущее», «Шестое чувство», «Мир Юрского периода»).

Книга Нила Стивенсона, увидевшая свет в 1992 году и номинированная на премии Артура Кларка и «Британской ассоциации научной фантастики» (BSFA Award), повествует о недалеком мрачном будущем, где всем управляют крупные корпорации. Главный герой – обычный разносчик пиццы, но в трехмерной виртуальной реальности он отважный воин-самурай, который пытается остановить распространение опасного наркотика «Лавина», несущего смерть в обеих реальностях.

Напомним, HBO снимает сериал про взлет и падение одного из самых дорогих стартапов в мире — компании WeWork. Это сеть коворкингов, которая провалила выход на биржу, оказалась мыльным пузырем, а против ее основателя прокуратура США начала расследование.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Бородянский рассказал, какой бюджет выделят на вещание в...

25.11.2019

За шаг до кодирования XtraTV поднимает стоимость бюджетных...

28.11.2019

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации агентство Bloomberg

03.12.2019

СТБ покажет «Крепостную» в 2021 году

21.11.2019

NewsOne запускает проект с Евгением Червоненко

05.12.2019

Владелец Daily Mail приобрел ежедневную британскую газету

02.12.2019

Facebook и Twitter сообщили об утечке данных сотен...

26.11.2019

Сериальная презентация StarLightMedia: адаптация «Хорошей жены», ситком о...

22.11.2019

Савик Шустер подал в суд на Коломойского

20.11.2019

Три проекта 1+1 media стали финалистами Effie Awards...

03.12.2019