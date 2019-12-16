HBO готовит сериал по роману в жанре киберпанк

HBO разрабатывает сериал по фантастическому роману Нила Стивенсона в жанре киберпанк – «Лавина» (Snow Crash). В режиссерском кресле проекта, который выйдет на стриминговом сервисе HBO MAX, создатель «Чужих на районе» и «Рожденного стать королем» Джо Корниш. Об этом сообщает deadline.

Сам режиссер поработает над сценарием с Майклом Бэколлом, соавтором «Скотта Пилигрима против всех» и дилогии «Мачо и Ботан». Шоураннерами выступят Майкл Бэколл и Анджела Робинсон («Секс в другом городе»/L World). Продюсером будущего сериала стал ветеран киноиндустрии («Индиана Джонс», «Полтергейст», «Назад в будущее», «Шестое чувство», «Мир Юрского периода»).