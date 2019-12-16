Netflix снимет сериал про Spotify, а HBO – про сеть коворкингов WeWork

Стриминговый сервис Netflix расскажет о том, как рос главный музыкальный стриминг мира — Spotify. HBO снимает сериал про взлет и падение одного из самых дорогих стартапов в мире — компании WeWork. Это сеть коворкингов, которая провалила выход на биржу, оказалась мыльным пузырем, а против ее основателя Прокуратура США начала расследование. Об этом пишут Thenextweb и Businessinside.

Художественный сериал Netflix будет основан на книге Spotify Untold. Известно, что режиссером выступит Пер-Олаф Соренсен, который снял для Netflix сериал Quicksand («Зыбучий песок»).

НBO купила права на книгу об основателе WeWork Адаме Неймане, которая только должна выйти в свет. Книга станет основой для сериала, главную роль в котором сыграет Николас Браун, известный по сериалу «Наследники», где он играет кузена Грега.

Напомним, Sony в копродукции с итальянской компанией начала съемки мини-сериала о Леонардо да Винчи.

Фото: pixabay

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