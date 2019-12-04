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Sony в копродукции с итальянской компанией начала съемки минисериала о Леонардо да Винчи

от Telekritika
От Telekritika 2081
Главная Новости Sony в копродукции с итальянской компанией начала съемки минисериала о Леонардо да Винчи

Премьера планируется на 2020 год.

Sony Pictures Television совместно с итальянской Lux Vide 2 декабря начала съемки сериала Leonardo, который расскажет о жизни Леонардо да Винчи. Об этом сообщил The Variety.

В главной роли снимется Эйдан Тернер, известный по историческому сериалу «Полдарк», а роль Стефано Джиральди –  вымышленного офицера полиции Милана — сыграет Фредди Хаймор («Хороший доктор»). Кроме того, Хаймор стал исполнительным продюсером картины. Режиссером стал Дэн Персиваль («Человек в высоком замке»).

Планируется выпустить сериал в 2020 году — в честь 500 годовщины смерти художника. Каждый эпизод в сериале будет посвящен одному из достижений Леонардо в различных областях, не ограничиваясь искусством.

Также «Леонардо» станет первым проектом, который выйдет в эфир The Alliance — группы совместного производства ведущих издателей континентальной Европы.

Фото: Unsplash

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